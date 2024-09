Le inaspettate congratulazioni di Carlo III e del Principe William a Harry dopo anni di silenzio nel giorno del suo 40esimo compleanno

Lui Il principe Harry Celebrato questa domenica, 15 settembre. Giovane figlio di Re Carlo III (75) Ha 40 anni e lo fa in uno dei momenti più delicati della monarchia britannica in seguito alla diagnosi di cancro sia al Re che… Kate Middleton (42).

Il Duca di Sussex lo ha raggiunto quattro anni faSÌ Inizia una nuova vita lontano dal Regno Unito, con la sua famiglia e cerca di creare il suo futuro senza l’aiuto del suo passato. Distanza Non ha aiutato ad avere un rapporto migliore con Windsorma proprio il contrario. Il documentario e il suo libro di memorie finirono per distruggere quel poco di rapporto che avevano.

Sembra che nel 2024 le cose tra loro si siano calmate. Anche se c’è ancora molta strada da fare per raggiungere la riconciliazione, L’acqua sembra essere tornata alla normalità. I gesti di questa domenica lo hanno confermato.

🎂 Auguriamo al Duca di Sussex un felice 40esimo compleanno! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ – Famiglia reale (@RoyalFamily) 15 settembre 2024

di prima mattina, I profili ufficiali dei reali si sono congratulati pubblicamente con il principe Harry. Un messaggio breve ma ricco di significato. “Oggi auguriamo un felice compleanno al Duca di Sussex!” posta Che include una foto in cui puoi vedere il figlio più giovane del re Molto sorridente.

Non è solo un’altra congratulazione. Bisogna tornare indietro nel tempo di tre anni per trovarlo Il riferimento finale è al Duca di Sussex Nelle fattezze formali di Buckingham Palace. Per questo stesso motivo il messaggio pubblicato ha sorpreso tutti e tutti.

Inoltre, come riferiscono gli esperti reali britannici, Queste congratulazioni sono rivolte solo ai membri attivi di Windsor. Va notato che Harry ha deciso nel gennaio 2020 di sbarazzarsi del titolo di Sua Altezza Reale e di interrompere tutte le sue agende e obblighi ufficiali.

La famiglia reale in una foto d’archivio.

Getris

Ma ecco le congratulazioni Non sarò l’unico domattina. Due ore dopo, i Principi di Galles hanno inviato un saluto molto simile: “Auguro al Duca di Sussex un felice 40esimo compleanno”. In questa occasione, hanno utilizzato la pubblicazione di Kings per commentare e Non hanno condiviso il proprio messaggio.

Il rapporto tra padre e figlio sembra essere migliorato nell’ultimo anno. La notizia della diagnosi di cancro alla monarca ha colpito direttamente Harry, che vive con Meghan Markle (42) a migliaia di chilometri di distanza. Decise di prendere il primo aereo commerciale da Los Angeles Andare a Londra al più presto possibile e incontrare il re.

L’appuntamento non durò nemmeno un’ora, ma probabilmente fu abbastanza Conferma la loro vicinanza. Pochi mesi dopo, quando il Duca ritornò a Londra per un impegno professionale, Suo padre lo svegliò ore prima del nuovo incontro. I media britannici sostengono inoltre che le chiamate del figlio più giovane di Diana dal Galles rimangono “senza risposta”.

I principi William e Harry con Carlo III al funerale di Elisabetta II.

Getris

La stessa cosa non accade a suo fratello. William e Harry sono più arrabbiati che mai. Solo poche settimane fa, il principe ribelle stava tornando a Londra per partecipare al funerale di suo zio, al quale ha partecipato anche l’erede al trono. I veri esperti hanno confermato che entrambi Si sedettero su una panchina diversa, evitando di guardarsi e nemmeno di salutarsi..

La verità è questa Harry era molto critico nei confronti di suo fratello e lo lasciò in una brutta situazione Sia nel documentario che nel libro, dove ha confermato che una volta avevano combattuto per difendere sua moglie.

Solo il tempo dirà cosa succede tra il principe Harry e il resto della famiglia La famiglia reale britannica, più unita che mai, dopo uno degli anni più difficili della sua vita.