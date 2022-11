Le interazioni WhatsApp crescono dell’80% | Notizie | Comunicazioni

App di chat come Il Whatsapp Sono diventati un importante canale di comunicazione con i clienti, a dimostrazione del forte aumento delle esperienze conversazionali. Questa è la principale conclusione dell’ultima ricerca sulla piattaforma di comunicazione cloud globale infobeepchi conferma Aumento dell’80% delle interazioni su WhatsApp S 62% in RCS (Ricchi servizi di comunicazione) durante la prima metà del 2022 rispetto al 2021.

Gli acquirenti hanno accesso a un numero sempre maggiore di canali e dispositivi che stanno cercando esperienze di conversazione Attraverso il marketing, il supporto o le vendite sul canale che preferiscono. Tenere il passo con le loro preferenze e fornire l’esperienza che richiedono è molto difficile per produttori e marchi senza le giuste comunicazioni multicanale.

Per questo motivo, e per comprendere le nuove abitudini degli utenti, Infobip ha analizzato 153.000 milioni di interazioni prodotte sulla sua piattaforma nei primi mesi del 2022, confrontandole con quelle dello stesso periodo del 2021.

Il rapporto ha identificato una serie di tendenze nella comunicazione con i clienti. Da un lato lo sei La comunicazione è più digitale come mai prima d’ora, con un aumento del 68% delle interazioni su tutti i canali. Un altro aspetto degno di nota è che quasi il 99% delle interazioni con il servizio clienti e dei chatbot viene effettivamente eseguito su WhatsApp.

I canali tradizionali come SMS ed e-mail continuano ad acquisire importanza

Man mano che i nuovi canali acquistano slancio, I messaggi tradizionali come SMS ed e-mail continuano ad acquisire importanza rispettivamente del 75% e del 91%. Allo stesso tempo, Infobip ha esplorato nuovi usi emergenti come avvisi e soluzioni di sicurezza in particolare Autenticazione a due fattori.

La ricerca ha evidenziato che queste tendenze si verificano in tutti i settori. Pertanto, l’utilizzo di WhatsApp è aumentato del 134% nel settore bancario e finanziario e del 104% nel commercio al dettaglio e nell’e-commerce. Anche le email sono cresciute del 155% nell’e-commerce, mentre la penetrazione di RCS nelle comunicazioni è cresciuta del 1063%. Va notato che le interazioni con Messenger sono aumentate del 428% nei trasporti e nella logistica.

Infine, la crescita delle app di chat ha portato a nuovi casi d’uso come Commercio conversazionalein cui la messaggistica e l’e-commerce vengono combinati per facilitare una migliore esperienza del cliente, fidelizzare e aumentare le vendite.

Mentre miri Alvaro Ansaldo, Country Director, Infobip IberiaÈ chiaro che i clienti vogliono avere una conversazione con diversi reparti di un’azienda, e per questo, aziende e marchi devono integrare comunicazioni multicanale globali e in tempo reale.L’obiettivo è creare relazioni significative con gli acquirenti sul loro canale preferito e in qualsiasi momento del loro viaggio per costruire fedeltà e aumentare le vendite.