La notizia ha scatenato un’ampia discussione sui social, mentre si diffondeva l’opinione di un influencer che metteva in dubbio la decisione di assegnare una stella Michelin a questa taqueria. (@danizoku)

Il successore di LeonNelle vicinanze si trova un negozio di tacos Metropolitana San CosmeHa conseguito un A Stella MichelinChe genera sorpresa in campo culinario. Questo locale è noto per i suoi piatti semplici di tacos preparati dallo chef Arturo Rivera MartinezÈ già stato concesso Guida Michelin 2024.

Questo onore fa parte dell’ultima celebrazione della Guida Michelin, un premio di grande prestigio nel settore alimentare. Fin dalla sua creazione nel 1900 da parte dell’azienda di pneumatici Michelin, la guida si è affermata come riferimento invitando gli automobilisti a visitare ristoranti famosi per il loro servizio e la qualità dei loro piatti.

Nell’ultima edizione della guida sono presenti numerosi ristoranti in Messico Tuttavia, ha ricevuto solo una stella o più. Il successore di Leon Si è distinto per la sua inclusione inaspettata. Ospitata in un piccolo locale, questa taqueria si è guadagnata la reputazione dei suoi semplici tacos: tortillas, carne e salsa, che sono gli ingredienti, secondo lo chef Arturo Rivera MartinezÈ la chiave del tuo successo.

In un video postato su TikTok, Danyzuco ha mostrato la sua visita al ristorante El Califa di Leon, gremito di media. (Danizoko)

La notizia ha scatenato un’ampia discussione sui social, mentre si diffondeva l’opinione di un influencer che metteva in dubbio la decisione di assegnare una stella Michelin a questa taqueria. Nonostante le critiche, la distinzione riflette il riconoscimento della qualità e dell’autenticità dei tacos El Califa de León.

DanizokuUN Influencer Conosciuto sui social media per le sue critiche ai piatti, è diventato virale dopo aver espresso la sua insoddisfazione per i tacos. Il successore di LeonSecondo quanto riportato da diversi media. Questa istituzione gastronomica recentemente acquisita Stella Michelinè stato oggetto di recensioni negative da parte del creatore.

In un video pubblicato su tic tocDanyzuco ha mostrato la sua visita al ristorante Il successore di LeonChe è stato pieno di clamore mediatico a causa dell’ultimo risultato della star. Secondo l’influencer, avrebbe aspettato due ore per assaggiare i tacos, cosa che lo ha portato a criticare la qualità dei piatti serviti.

La particolarità del caso sta proprio in questo Danizoku Ha messo in dubbio la meritata reputazione del ristorante, sottolineando che le salse non erano piccanti e che le carni come costolette, bistecche e gora erano insapore e di bassa qualità. Nelle sue parole:

La particolarità del caso sta nel fatto che Danyzuco dubitava della meritata fama del ristorante. (Danizoko)

“La carne sembrava molto semplice, l’ho preparata alla meglio […] “La carne ha lo stesso sapore di quella che puoi comprare ad Al-Shadrawi.”

L’influencer ha concluso la sua critica con un consiglio ai suoi follower:

“Non venire da questa madre, risparmia i tuoi soldi.” Ha anche sottolineato che i tacos gli sembravano “semplici” e “antichi” e ha sottolineato che le salse del locale “non erano affatto piccanti”.

IL Guida Michelin 2024Prodotto dalla famosa azienda di pneumatici, questo premio viene assegnato dal 1900 per evidenziare ristoranti e altre attrazioni turistiche per l’eccellente servizio o la qualità culinaria. Tuttavia, l’opinione di Danizoko ha acceso il dibattito sui criteri di selezione delle prove, soprattutto per quanto riguarda le strutture specifiche.

La Guida Michelin 2024, redatta dalla famosa azienda di pneumatici, assegna questo premio dal 1900 per evidenziare ristoranti e altre attrazioni turistiche per l’eccellente servizio. (Messico). EFE/Isaac Esquivel



Commenti Danizoku Questi consigli hanno avuto grande risonanza sui social network, scatenando diffuse polemiche tra gli utenti sulla qualità e l’originalità dei consigli forniti da famose guide gastronomiche.