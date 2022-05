Le lotterie IKEA si sono svolte presso un faro a La Palma, Marcas ed ESG

Nell’ambito della sua campagna sui nuovi media volta a migliorare la gestione, IKEA offre ai membri della famiglia IKEA l’esperienza esclusiva di un soggiorno al Faro di Punta Complida, sull’isola di La PalmaUn luogo a cui è stata data una seconda vita trasformandolo in hotel.

“Apri la porta a una vita più circolare”, sviluppato da MRM, fa parte dell’attività di loyalty club che svolge con i propri soci e resterà attiva fino al 17 giugno. L’Utente può partecipare tramite la newsletter o gli SMS che la Società invia regolarmente ai propri partner. In questo caso, si tratta di un gioco con dati personalizzati incorporati diversi per ciascun partner. Così, attraverso illustrazioni e un tono umoristico, l’utente scoprirà le abitudini sostenibili che ha con l’azienda: se ha ereditato mobili, se ha prodotti che usa spesso, o se regala una seconda vita a qualcuno facendo un acquisto nel carosello aziendale. Alla fine, il partecipante sarà in grado di conoscere il suo risultato e rispondere a un questionario aggiuntivo per ottenere una partecipazione aggiuntiva.

Tra tutti i partecipanti verranno estratte 4 notti al faro di Punta Complida, il cui vincitore potrà goderselo fino a un anno dopo la premiazione. Nelle parole di Gabriel Ladaria, Direttore Marketing di IKEA in Spagna, “Con questa azione, Vogliamo Incoraggia i nostri partner IKEA FAMILY a vivere una vita più circolare Perché prima di acquistare un mobile nuovo, considera altre opzioni come dare nuova vita al mobile usato o acquistarlo usato. Pertanto, oltre a migliorare la gestibilità, offriamo ai membri un’esperienza che fornisce valore aggiunto al club e genera una connessione emotiva con il marchio”.