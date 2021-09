Le migliori idee per sfruttare lo spazio della cucina

Più ordine e spazio. Questo è l’obiettivo di un buon design e decorazione della cucina. Per ottenere una corretta pianificazione, è importante conoscere le chiavi professionali con cui utilizzare ogni centimetro. a) si La capacità di stoccaggio dei mobili e lo spazio di preparazione sono stati ampliati. Vuoi conoscere i dettagli specifici che puoi prendere in considerazione? sei il benvenuto master class!

Ordina per uso

Prima di considerare i mobili che andranno ad attrezzare la cucina o a riorganizzare ciò che già possiedi, è importante classificarli. Dovresti creare gruppi o gruppi di cose Salva per uso e funzione e salva logicamente insieme. Utensili da cucina nello stesso cassetto, posate vicine altrove, spezie, sali e oli insieme, pentole e teglie raggruppate insieme… questo ha senso per come conservare e saprai dove posizionare ogni oggetto quando è necessario utilizzarlo lui lei. Inoltre, a seconda delle dimensioni degli oggetti da riporre, dovresti scegliere un ripiano con altezza e profondità maggiore o minore, un cassetto o un cassetto. Questa è una foto del mobile a colonna della dispensa di Collezione Bakea di Rekker Kitchens. È di Rehau il pezzo che apre la friggitrice con ripiani a vista nella parte superiore e un mobile con tendina.

Leggi: Le cucine moderne hanno le curve