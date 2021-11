Le migliori offerte di monitor del Black Friday in Italia: monitor HDMI 2.1 economici e altro

Il Black Friday 2021 è alle porte e le fantastiche offerte sui monitor stanno scendendo mentre parliamo! Ecco le migliori offerte che valgono i tuoi sudati soldi.

Che tu stia cercando un nuovo pannello per la produttività, un monitor da gioco ultraveloce e ultra-reattivo o anche uno degli ultimi schermi che supportano HDMI 2.1, è possibile ottenere risparmi tra i rivenditori di tutte le dimensioni.

Tutti vogliono sapere dove trovare una delle migliori schede grafiche, ma è improbabile che ne trovi una in stock, figuriamoci in offerta. Tuttavia, puoi cambiare drasticamente la tua vita informatica acquistando uno o due nuovi monitor.

Con un nuovo display, puoi optare per una risoluzione più elevata, una frequenza di aggiornamento più rapida, un pannello più grande o solo un secondo o un terzo display per aumentare la produttività.

Monitorare le specifiche da tenere d’occhio

Dimensioni: 27 pollici sembra essere la tipica dimensione entry-level in cui 24 pollici sono piccoli e 32 pollici o più dovrebbero essere considerati grandi.

Frequenza di aggiornamento – Se sei un giocatore, preferirai un display ad alta frequenza di aggiornamento che sia di almeno 120 Hz e supporti la tecnologia FreeSync e/o G-Sync. A meno che tu non sia un professionista di eSport, probabilmente non hai bisogno di più di 165 Hz.

Risoluzione – 4K è la massima risoluzione che la maggior parte delle persone può permettersi, ma può essere costosa se si desidera sia alta risoluzione che frequenze di aggiornamento elevate. Di solito puoi ottenere un buon prezzo su 2K, monitor ad alto aggiornamento e risparmi ancora migliori sugli schermi 1080p.

I/O: se desideri rendere a prova di futuro la tua GPU RTX serie 30 o acquistare Xbox Series X o PS5, hai bisogno di HDMI 2.1. E per gli utenti di laptop, la connettività USB-C semplifica il collegamento.

In questo inverno del 2021, il Black Friday di Huawei lancerà una serie di popolari offerte di display, non perdere questa migliore opportunità per aumentare la tua produttività!

Quando è il Black Friday 2021?

Il Black Friday 2021 si svolgerà venerdì 26 novembre, poiché prende sempre il via il giorno dopo il Ringraziamento.

Tuttavia, come abbiamo appreso negli ultimi anni, il Black Friday non è più solo un giorno. Ci sono settimane e settimane di saldi, che stanno già iniziando.

