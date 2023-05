Le migliori offerte lampo di Orange Days su PcComponentes

Indietro giorni arancioni a PcComponentes e con loro offerte lampo Negozio Morciano. Oggi abbiamo molti prezzi molto interessanti su prodotti di ogni tipo. Da PlayStation 5 ai condizionatori evaporativi, passando per smartphone o smart TV. Continua a leggere, ti diamo tutte le informazioni sulle migliori offerte che puoi cercare oggi.

Sony PlayStation 5 + Marvel’s Spider-Man Miles Morales + Blackfire BFX-R80

Se non hai ancora una PlayStation 5, PcComponentes ti offre un pacchetto completo ad un ottimo prezzo. Include la console in edizione standard (con lettore di dischi) e viene fornita con il gioco L’Uomo Ragno Miles Morales della Marvel Oltre alle cuffie da gioco Blackfire BFX-R80.

L’Happy Pack ha un prezzo normale di 644,99 euro, ma ora e per un tempo limitato possiamo acquistarlo a 579,99 euro, 65 euro in meno E con spedizione gratuita.

Pacchetto Sony PlayStation 5 + Marvel’s Spider-Man Miles Morales + Blackfire BFX-R80

Televisore Xiaomi Q1E55

Xiaomi Q1E TV da 55 pollici Potrebbe essere la nostra prossima smart TV se ne approfittiamo per un tempo limitato che la lascia a 398,95€ con uno sconto del 50%: A partire da 399 euro di 799 ufficiali.

Si tratta di un TV con pannello 4K compatibile con Dolby Vision e HDR10+ con Liquid TV e Android completo come sistema operativo, con Chromecast e Google Assistant. Ha anche altoparlanti da 30 watt e audio Dolby Audio e DTS-HD.

MSI Katana 15 B12VFK-095XES

Non mancano nemmeno i laptop da gioco. Oggi è il turno MSI Katana 15 B12VFK-095XESChe ci offre una configurazione forte e moderna con uno sconto del 29% o uguale, Per 450 euro in menopassando da 1549 a 1099 euro.

Questo computer con display Full HD 144Hz da 15 pollici ci offre una tastiera completa, pesa 2,25 kg e non viene fornito con Windows di serie. A sua volta, porta l’ultimo processore Intel Core i7-12650H Ultima generazione con grafica RTX4060 nientemeno che moderna con 8GB di memoria dedicata più 16GB di RAM e un SSD da 512GB.

MSI Katana 15 B12VFK-095XES – 15.6″ FHD (1920×1080) Gaming Laptop, 144Hz (i7-12650H, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 4060 8GB, FreeTwo) Nero – Tastiera QWERTY spagnola

iPhone 14

Anche se ci offrono solo di entrare Colore biancose vogliamo lanciare un file iPhone 14PcComponentes ha il miglior prezzo per questo. Puoi liberare il terminale Apple per 879 euro invece dei 1009 euro ufficiali, attraverso i quali Risparmierai 130 euro sul tuo acquisto grazie allo sconto del 12% applicato.

Questo smartphone è dotato di uno schermo 6,1 polliciTipo OLED, Retina XDR, True Tone, frequenza di aggiornamento 60Hz e compatibilità Dolby HDR10. Installa la diapositiva A15 bionico Da Apple accompagnato da RAM da 6GB Basato su 128GB capacità in vetrina. Offerte Rete di quinta generazione E una fotocamera frontale da 12 megapixel con Face ID, che sono le stesse fotocamere che troviamo nelle due fotocamere posteriori.

Apple iPhone 14 (128 GB) – bianco

SamsungGalaxy S23

Un altro dei dispositivi che possiamo acquistare con uno sconto in questi giorni è l’ultimo Samsung Galaxy S23. Il nuovo terminale di alta qualità del brand coreano può essere nostro in una versione128GB E con caricatore rapido incluso, a 899 euro invece dei soliti 984 euro del 85 euro in meno E nei quattro colori disponibili per il modello.

Questa stazione ce l’ha Schermo AMOLED 2X dinamico da 6,1 pollici Con frequenza di aggiornamento adattiva da 48 a 120 Hz e risoluzione Full HD+ con funzione AOD. Cavalcare Processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 3.900 mAh con ricarica rapida da 25 W. Inoltre, la sua tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP o una fotocamera frontale da 12 MP lo rende una scelta eccellente in termini di fotografia.

Samsung Galaxy S23 + caricabatterie

Kioxia Exceria 1 TB

Se quello che vuoi è velocizzare il caricamento del sistema operativo e dei programmi o copiare e leggere file e dati sul tuo PC o laptop, hai in offerta anche un SSD NVMe come questo Kioxia Exceria con 1 terabyte capacità. Fornisce velocità di scrittura fino a 1600 MB/sec e leggi Fino a 1700MB/sec.

PcComponentes ce lo lascia a 50,99 euro, con uno sconto del 35%. Lui porta 23€ di sconto Circa 78,99 euro il solito.

Black&Decker BXAC50E

Per chi è preoccupato per il caldo che arriverà quest’estate, da PcComponentes oggi hanno un raffrescatore evaporativo ad un ottimo prezzo Black&Decker BXAC50E. Con 75 watt di potenza, un serbatoio da 5 litri e un oscillatore, offre un utilizzo comodo e semplice, e dispone anche di un timer di 7 ore e mezza.

Ora puoi essere nostro a soli € 75,90, con uno sconto equivalente del 30%. Circa 34 euro in meno Dai soliti 109,99 euro.

Altre offerte

Se ti iscrivi ad Amazon Prime, hai una prova gratuita di 30 giorni (dopo € 49,90 all’anno) per usufruire della spedizione espressa gratuita, dell’accesso prioritario alle offerte e di servizi come Prime Video, Prime Music e spazio di archiviazione illimitato per le foto. Inoltre, se sei uno studente, ottenere Prime Student costa la metà e hai una prova di 90 giorni. Puoi anche provare servizi come Kindle Unlimited o Audible gratuitamente per 30 giorni.

Puoi essere aggiornato in ogni momento con le principali offerte e notizie di Xataka Selección nel nostro canale di cavo o nei nostri profili CinguettioE Facebook e la rivista cuscinetto per il viso.

Alcuni dei collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero essere utili a Xataka.

foto | Sony, Xiaomi, MSI, Apple, Samsung, Kioxia, Black & Decker

Scegli Xataka | iPhone 14 è più economico che mai: ora puoi lanciare un telefono Apple a meno di 900 euro

A Xataka | HDTV con il miglior rapporto qualità-prezzo: quali acquistare e sette smart TV 4K consigliate