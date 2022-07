Le migliori offerte sui monitor da gioco Full HD 1080p che consigliamo a meno di € 200

primo giorno di Amazon Prime Day E le offerte sono infinite. Gli americani hanno ben coperto lo stock dei loro 10.000 prodotti venduti disponibili da oggi a domani, ma qui ci concentriamo solo sui prodotti tecnologici e, in questo caso, sui schermi insieme a Risoluzione 1080p.

Il modello noto come Full HD è ancora prevalente per molti utenti e giocatori, dai più casual ai più competitivi, grazie al suo prezzo contenuto e alle buone caratteristiche. ancora La risoluzione QHD che abbiamo già consigliato, ha vinto discorsi davanti a questi osservatori e possiamo quasi dire che sono diventati la norma per molti. Tuttavia, possiamo solo consigliare, sia per i budget di fascia bassa che per quelli più ricchi, questi nove monitor presenti Primo giorno 2022.

Gli sconti saranno disponibili solo se sei abbonato al servizio Amazon Prime dell’azienda statunitense, ma in caso contrario, Amazon offre 30 giorni di prova gratuita. Una volta che ti iscrivi per questo periodo, non avrai problemi ad acquistare durante questo periodo. Primo giorno 2022.

Schermi fino a 200 euro

MSI MAG ARTYMIS 242C Monitor curvo

Riduciamo la risoluzione a Alta precisione sul piatto di 23,6 pollici. MSI è un file Dovrebbero su questo tipo di raccomandazioni. Abbiamo uno schermo 1000R, una risposta di 1 ms e, come la schermata precedente, pannello VA Ci permette di accedere Frequenza di aggiornamento 165 Hz.



Monitor da gioco curvo MSI MAG ARTYMIS 242C – 165Hz FullHD (1920 x 1080 pixel, rapporto 16:9, pannello VA, schermo curvo 1000R, risposta 1ms, 250 nits, antiriflesso) nero

LG Ultra Gear 24GN53A-B

A 24 pollici e risoluzione FullH, questo schermo ha un contenuto leggermente più accurato 1080pma con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, tutto incluso Pannello a T. Naturalmente, aggiungiamo una gamma di colori NTSC del 72% e 300 netti di luminosità



LG UltraGear 24GN53A-B – Monitor da gioco FullHD da 24″ (1920 x 1080, LCD LED, HDMI x2, DisplayPort 1.2, 16:9, 1000:1, 300 nit, NTSC 72%, 144 Hz, 1 ms), Nero

Huawei AD80

Qualcuno può dire che i cinesi Huawei Si sono imbarcati nel meraviglioso mondo degli schermi, ma rimarrai stupito dalle navi su cui saltano loro e Xioami (che realizza anche gli schermi). Stiamo parlando di un terminale un po’ più piccolo, ma ideale per fascia bassa con 24 polliciE il 75 Hz Frequenza di aggiornamento e risoluzione 1080p. Anche se non sembra eclatante, stiamo parlando di un pannello IPS con un set di colori standard ma non può essere trascurato 72% NTSC E modalità di riposo degli occhi per prevenire l’affaticamento degli occhi.



HUAWEI AD80 – Monitor HD da 23,8″ 75 Hz (1920 x 1080, pannello IPS antiriflesso, HDMI, VGA, 16:9, senza sfarfallio, luce blu ridotta, AMD FreeSync), nero

MSI Optix G241VC

Continuiamo con MSI e se prima avevamo consigliato ARTYMIS, ora parliamo dell’Optix curvo. I monitor curvi hanno guadagnato molta presenza sul mercato e MSI sembra avere la loro parte con questo pannello Curvatura 1800R (Leggermente superiore al normale) Risoluzione 1080p, tempo di risposta 1ms, 23,6 pollici dimensione dello schermo e 75 Hz. Di norma, la banda bassa coronata da risoluzione Full HD di solito lascia le alte frequenze, anche se di seguito non le vedremo tutte.



MSI Optix G241VC – Monitor da gioco curvo da 24″ FullHD 75Hz (1920 x 1080), risposta 1ms, AMD Freesync, nero

Acer Predator XB253QGPbmiiprzx

Al di là della pura lunghezza del suo modello, questo Acer della gamma Predator aumenta notevolmente la reattività dello schermo rispetto al modello precedente. Parliamo di un pannello IPS da 24,5 pollici, con 400 netti di luminosità e accompagnato 144 Hz. Buoni numeri accompagnati dal supporto NVIDIA G-Sync e da un monitor DisplayHDR 400. Un buon schermo per meno di 200 euro, sì signore.



Acer Predator XB253QGPbmiiprzx – Monitor per PC da gioco Full HD 144Hz da 24,5″ (62cm, 1920×1080, IPS LED, NVIDIA G-Sync, ComfyView, ZeroFrame, 2ms, 400 nits, HDMI, DP, USB3.0) – colore nero

Newscale Icaro

Newskill è un marchio che non ha avuto una grande presenza, ma offre prodotti che gli acquirenti dovrebbero prendere in considerazione. Abbiamo un altro monitor curvo qui, ma è il primo del suo genere da 27″ e compatibile con esso nvidia gsync S Sincronizzazione gratuita. essi curvatura è standard 1500 pag, anche se in questo caso il suo pannello è ridotto e siamo soddisfatti della tecnologia VA che, pur non riflettendo i colori nel migliore dei modi, ha un contrasto decisamente migliore rispetto ad altri monitor. Tuttavia, raggiunge una frequenza di aggiornamento 165 Hzmolto superiore allo standard attuale, e 1 millisecondo Dalla risposta MPRT.



Newskill Icarus 27″ FHD 165Hz – Monitor da gioco curvo da 27″ Compatibile con Freesync e Gsync

Acer KG272bmiix

Concludiamo con Acer, finora assente da questo elenco, con uno strano schermo, a metà strada tra l’esistenza Giocatori eccitato o no. parlare di Pannello IPS Da 27 pollici frequenza di aggiornamento di 144 Hzma con la possibilità di overcloccarlo a 165 Hz. Tutto questo accompagnato da Costruire ZeroFrame (Dove i frame sono meno visibili) 2ms di risposta e AMD Sincronizzazione gratuita armonico.

Guardare più di 200 euro

Monitor curvo AOC C32G3AE

Aumentiamo di nuovo il volume fino a quando 32 pollicima riduciamo la grande precisione a 1080p. Stiamo parlando di un mostro che, in termini di dimensioni, è forse a corto di precisione, ma sorprendentemente 165 Hz Il suo tempo di risposta è di solo 1 millisecondo. Tutto questo in una scheda VA con un file Curvatura 1000R.



AOC C32G3AE- Monitor da gioco HD da 32 pollici (1920×1080, VA, 16:9, HDMI 2×1.4, Displayport 1×1.2, 300 cd/m, 1ms, 165Hz, FreeSync Premium), Nero

ASUS ROG PG259QN

Prezioso, sì. Anche costoso. Tuttavia, stiamo parlando del miglior schermo per i giochi specialmente concorrente che vedremo nell’elenco. Non stiamo parlando solo di una dimensione alquanto ristretta di 25 pollici, ma siamo di fronte a un pannello FastIPS Frequenza di aggiornamento del downgrade: 360 Hz. Tutto questo lo accompagna 1 millisecondo risposta e supporto nvidia gsync E compatibile con HDR10, anche se la sua luminosità di soli 400cd ci fa parlare di un file Emulato HDR.



ASUS ROG PG259QN Gaming Monitor 25″ FullHD (1920×1080, Fast IPS, 16:9, HDMI, DisplayPort, UBS 3.0 x2, 360Hz, 1ms (GTG), compatibile NDIVIA G-Sync, HDR10), nero

Altre offerte Amazon Prime Day?

