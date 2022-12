Le migliori schede grafiche che stanno di nuovo scendendo di prezzo

Il lungo inverno di carenza di prezzi e di inventario per le schede grafiche è finito e ora possiamo trovare l’inventario su tutti i modelli più popolari, anche i modelli di fascia alta sia di NVIDIA che di AMD.

Se hai bisogno di cambiare la scheda grafica del tuo computer per giocare o lavorare, o stai semplicemente installando un Giochi per computer in partiRaccomandiamo queste grafiche per il loro prezzo e le loro prestazioni.

Troverai opzioni NVIDIA come RTX 3060 o persino RTX 2060 che è ancora un ottimo investimento. E anche le opzioni AMD Radeon RX 6650 e 6750.

ComputerHoy.com su Telegram Se vuoi tenerti aggiornato con le ultime offerte e consigli sui prodotti, puoi seguirli in tempo reale sul canale Telegram di Computerhoy.com, dove ti terremo aggiornato con gli ultimi sconti tecnologici. Seguici su Telegram

Tutte queste opzioni di scheda grafica sono ideali per i giochi su PC, ma anche per i professionisti del design e della grafica che necessitano della potenza della propria GPU per un rendering fluido.

Stiamo affrontando uno dei periodi migliori per acquistare una scheda grafica perché i prezzi sono stabili, c’è anche stock per tutti e sarebbe molto raro non trovare un modello specifico più economico.

ASUS GeForce RTX 2060 Dual OC EVO

ASUS GeForce RTX 2060 Dual OC EVO

Iniziamo con una delle opzioni più economiche al momento, senza tralasciare una notevole potenza grafica per muovere qualsiasi gioco o programma di spettacolo. ASUS GeForce RTX 2060 Dual OC EVO Basato sulla gamma NVIDIA Turing e sulla piattaforma RTX, Per meno di 300 euro.

Raggiunge una risoluzione massima di 8K, anche se troverai le sue migliori prestazioni in 4K e soprattutto in Full HD.

Dispone di 6 GB di memoria GDDR6, interfaccia PCI Extreme X16 3.0. alla scheda madre, due porte HDMI 2.0b, una DisplayPort e una porta DVI.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC V2.0

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC V2 12GB GDDR6

Tra le migliori opzioni disponibili per la vendita puoi trovare Per meno di 430 euro lui è ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC V2.0 .

Il suo nome lascia poco all’immaginazione. Come puoi vedere, è una grafica a 3 ventole con interfaccia PCIe 4.0 e 12 GB di memoria GDDR6. Può visualizzare immagini 8K e dispone di 2 connessioni HDMI 2.1 e 3 porte DisplayPort 1.4a.

Se stai cercando una scheda grafica per giocare a qualsiasi gioco attuale con FPS stabile o per renderlo più veloce, allora questo è il modello che dovresti scegliere.

MSI AMD Radeon RX 6650 XT GAMING X

MSI AMD Radeon RX 6650 XT GAMING X

Nel budget medio possiamo trovare questo MSI AMD Radeon RX600 Con due ventole di dissipazione. costo Circa 340 euro Contiene 8 GB di memoria GDDR6.

È in grado di produrre video 8K, anche se si ottiene un tocco raffinato in Full HD o addirittura 2K con un FPS costante. Ha una porta HDMI 2.1 e 3 porte DisplayPort 1.4a. Si consiglia un alimentatore di almeno 500 watt e si preferisce 750 watt.

Zaffiro Impulso AMD Radeon RX 6700 XT

Zaffiro Impulso AMD Radeon RX 6700 XT

La scheda grafica AMD RX 6700 XT dovrebbe essere alla pari con la RTX 3070, quindi non è male se stai cercando un ottimo rapporto qualità-prezzo su questa scheda grafica. Zaffiro Impulso AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6.

Basato sull’architettura RDNA 2 di AMD, presenta 40 acceleratori fulminei per creare la grafica più realistica nei giochi. Raggiunge una risoluzione massima di 8K, oltre ad avere un’interfaccia PCI Express 4.0.

Dispone di 1 porta HDMI 2.1 e 3 porte DisplayPort 1.4b, quindi è ideale per giocare con un schermo di gioco Grandi rinfreschi