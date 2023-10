Le migliori serie fantasy e horror spagnole tornano sulla piattaforma

Questa è una settimana piena di grandi novità su HBO Max.

Questa è una delle grandi novità della settimana

Conosciamo già la data in cui arriverà Max, il sostituto di HBO Max, e quasi tutte le sue funzionalità. Tuttavia, in questo contesto, da allora il catalogo di HBO Max ha continuato a crescere senza sosta Sarà ancora lì quando Max atterrerà, un’applicazione che in realtà non subirà tutti i cambiamenti che ci aspettiamo, anche se aumenterà notevolmente il numero di prodotti che ospiterà. In questo contesto, troviamo che sono arrivati 6 nuove funzionalità sulla piattaforma, pronte per Halloween. Tra questi ci sono le migliori serie fantasy e horror spagnole dirette da Alex de la Iglesia: 30 monete.

I migliori film horror: queste sono le sei novità di HBO Max per la settimana dal 23 al 29 ottobre

La buona notizia è che questa settimana 30 monete Non sarai solo. Ritroviamo quanto recentemente uscito nelle sale Monaca 2.

30 monete – lunedì 23 ottobre

Alias ​​​​Senor Chow – Lunedì 23 ottobre

Ghostfinders: Lo spavento dello zoo di Joe Exotic – Martedì 24 ottobre

Ghost Finders: Il Lago della Morte – Martedì 24 ottobre

Camera Cafe Film – giovedì 26 ottobre

La Seconda Monaca – Venerdì 27 ottobre

E così, sembra che mentre ci avviciniamo ad Halloween, le notizie siano piene di horror, poiché troviamo quattro produzioni incentrate sul genere. Analizziamo le cinque migliori novità per vedere cosa hanno da offrirci.

30 monete

La prima stagione ha rivoluzionato il modo in cui pensiamo alle serie horror. Molte grazie Alex de la Iglesia E la sua forma Un resoconto popolare e crudo del terrorismo. Qualcosa che abbiamo visto in parecchi dei suoi film e gli si addice bene dato che ha uno stile davvero unico. Ma non si ferma qui, perché questa seconda stagione andrà oltre, sempre in a In escalation La storia continuerà qualche tempo dopo quanto accaduto nella prima stagione. Una delle migliori serie horror della HBO

Guardalo su HBO Max

acchiappa fantasmi

acchiappa fantasmi Arriva due volte questa settimana. Da un lato troviamo un bar a circa Lo zoo alieno di Joe, dove in passato morivano persone che venivano uccise. La seconda volta Si recano al Lago della Morte, uno dei posti più spaventosi degli Stati Uniti. Questa volta proveranno a cercare i fantasmi e a risolvere i problemi. Puzzle trovati nella zona.

Guardalo su HBO Max

Caffè con cinepresa

L’abbiamo visto tutti Caffè della macchina fotograficaquella serie comica in cui intrattenevamo un gruppo di impiegati ogni volta che si rintanavano nella macchinetta del caffè per dire… le loro vite. È stata una interpretazione divertente e intelligente che ha cercato di farci sentire come se ci piacessero davvero i personaggi che avevano personalità molto distinte. E ora la serie è tornata Formato cinematografico.

Guardalo su HBO Max

La seconda suora

Negli anni Cinquanta uno strano male si diffonde in tutta la Francia. E allora, ancora una volta, sarà il momento del confronto Valak, la monaca demone Chi vuole terrorizzare e distruggere le anime di tutti quelli che incontra.3

Guardalo su HBO Max