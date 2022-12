Le migliori Smart TV Samsung per godersi il calcio in diretta – Samsung Newsroom Italy

Ora che la Coppa del Mondo FIFA è in corso, passa in rassegna le migliori opzioni per goderti le partite in casa e quale tecnologia dovrebbe accompagnarti per vivere le emozioni come se fossi in prima fila.

Immagini e audio eccellenti sono qualcosa che gli appassionati di calcio cercano sempre. L’attuale offerta di Smart TV offre diverse funzionalità che possono fare la differenza quando si tratta di godersi un buon gioco: qualità dell’immagine, intensità del colore, suono, dimensioni dello schermo, design e connettività sono ciò che fa la differenza.

Di seguito, potrai recensire una selezione di TV Samsung consigliati dagli esperti per mettere la tecnologia al servizio del divertimento durante quest’anno ricco di grandi eventi calcistici.

Scegli il tuo preferito all’interno della serie 2022

1. Nuovo QLED 8K QN800B 2022

Se un’ottima immagine è il requisito minimo per ogni nuova data di quella che sarà una festa calcistica, allora è da prendere in considerazione il nuovo TV Samsung Neo QLED 8K. Questo televisore offre un’esperienza eccezionale, con la massima risoluzione disponibile grazie agli algoritmi di rete neurale che stabiliscono un nuovo standard per la qualità delle immagini.

Inoltre, l’intelligenza artificiale integrata in questo televisore migliora l’immagine, portandola alla massima qualità possibile con una risoluzione 8K. Ciò avviene grazie a un processore quantistico neurale che utilizza i dati generati da 20 reti neurali per ottimizzare ogni dettaglio visivo del contenuto.

E se vuoi un po’ di design in più, questo TV unisce tecnologia e design premium per un’esperienza visiva coinvolgente. Il design Infinity One di questo modello presenta un design incredibilmente sottile che aggiungerà stile a qualsiasi ambiente.

Disponibile con un grande schermo da 65, 75 e 85 pollici, lo trovi su samsung. com

2. Neo QLED QN85B 4K 2022

Il livello tecnologico successivo alla tecnologia QLED è la nuova serie Neo QLED di Samsung. Che differenza fai rispetto ad altri televisori? Una delle sue varianti è la tecnologia a matrice quantistica, che influisce sull’immagine e sui colori visualizzati.

I colori realistici, che fanno apparire le immagini fedeli alla realtà, sono resi possibili dalla tecnologia Quantum Matrix, che aiuta a ridurre la distorsione dell’immagine e a controllare con maggiore precisione la luce dello schermo. Questo fa la differenza tra oscurità e luminosità, per godere di scene meravigliose come una grande partita finale o una partita indimenticabile.

Dispone inoltre di Dolby Atmos con audio multidimensionale dagli altoparlanti per immergerti davvero in ciò che è sullo schermo.

Disponibili in 55, 65, 75 e 85 pollici, li trovi su samsung. com.

3. QLED 4K Q80B 2022

Disponibile in una dimensione di 55 pollici, questo televisore è in grado di adattarsi a qualsiasi spazio della tua casa.Le caratteristiche principali di questo televisore offrono una straordinaria gamma di contrasto e suono. La sua immagine ti fa vedere i neri più profondi e i bianchi più puri, il tutto in qualità 4K, permettendoti di vedere i dettagli sorprendenti di ogni gioco.

Nella sua versione da 55 pollici o superiore, viene fornito con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che indica la velocità con cui l’immagine viene aggiornata, fornendo un senso di fluidità che aiuta a dare realismo a qualsiasi trasmissione.

In termini di suono, gli altoparlanti QLED 4K hanno la tecnologia OTS, ovvero il suono si adatta ai movimenti di ogni scena e immagine che vedi attivando i sei altoparlanti. Offrendo così un’esperienza audio 3D che ti porta molto vicino a ogni azione che vedi sullo schermo, ogni gioco e ogni minuto del gioco.

Puoi trovare questa tv accesa samsung. com

Caratteristiche che fanno la differenza

Danilo Muza, allenatore del Samsung Cile, evidenzia tre modelli che possono fornire un’esperienza eccellente, ma conferma che l’esperienza di vivere una partita è migliorata avendo un alto livello di luminosità, osservando che Tutti i televisori consigliati hanno un alto livello di luminosità, quindi non è necessario spegnere la luce per godersi una buona immagine, la tecnologia è al servizio dell’immagine e dei colori. Sappiamo che celebrare un traguardo al buio non è la stessa cosa che in un ambiente luminoso con amici o familiari e qualcosa da condividere, e questo completa l’esperienza.“.

Allo stesso modo, assicura che l’eccellente qualità offerta dai televisori Samsung abbia a che fare con l’immagine 8K, che è la più alta fino ad oggi. “Sicuramente la TV più premium oggi è la risoluzione 8K. Con solo questo, sarai in grado di vedere dettagli che sarebbero impossibili da trovare su altri TV e che ti permette di vivere le immagini con più realismo.”Aggiungere.

Oltre a tutte le funzionalità sull’aspetto della partita, ce ne sono anche altre che consentono di condividere o commentare questa esperienza e dove viene testata la parte smart di queste TV.

“La funzione più recente nei nostri televisori è MultiView. Dove puoi guardare la partita mentre sullo stesso schermo controlli le tue interazioni sui social network con ogni partita o tenere una videoconferenza per condividere momenti con chi vuoi condividere, ma è lontano”, Muza è un esempio.