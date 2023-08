Le nazioni della giungla dell’Asia e dell’Africa si uniscono al vertice dell’Amazzonia

Belém I rappresentanti delle nazioni della giungla in Africa e nel sud-est asiatico si sono uniti mercoledì a un vertice delle nazioni sudamericane in Amazzonia per ideare un piano di protezione comune per quelle regioni ecologicamente diverse che sono cruciali per combattere il cambiamento climatico.

Martedì, i presidenti e i ministri di otto paesi della regione amazzonica hanno firmato una dichiarazione dei loro piani per promuovere lo sviluppo economico dei loro paesi, impedendo alla regione di lunga sofferenza di “raggiungere un punto di non ritorno”. Alcuni scienziati affermano che quando il 20-25% della foresta sarà distrutto, le precipitazioni diminuiranno drasticamente e più della metà della foresta si trasformerà in savana tropicale con una massiccia perdita di biodiversità.

Gli otto paesi – Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela – che sono membri dell’Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica (OTCA) recentemente ripristinata, sperano che un fronte unito dia loro una maggiore presenza nei colloqui ambientali globali in vista di la conferenza sul clima COP 28 a novembre.

Diversi gruppi ambientalisti hanno espresso disappunto per la dichiarazione di martedì, che hanno visto come una raccolta di buone intenzioni con pochi obiettivi e scadenze concreti. Da parte sua, la più grande organizzazione di popolazioni indigene della regione si è dichiarata soddisfatta dell’inclusione dei suoi due principali richiedenti.

All’incontro hanno partecipato il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, l’inviato del Presidente indonesiano e l’Ambasciatore francese in Brasile, in rappresentanza della Guyana francese. All’incontro ha partecipato anche il Presidente della Norvegia, azionista di maggioranza del Fondo brasiliano per lo sviluppo sostenibile dell’Amazzonia.

I funzionari dei paesi forestali in via di sviluppo avrebbero dovuto firmare un documento congiunto intitolato “Uniti per le nostre foreste”, secondo l’agenda del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.

Il vertice avanza la strategia di Lula per promuovere l’interesse globale nella conservazione dell’Amazzonia. Incoraggiato da un calo del 42% della deforestazione nei suoi primi sette mesi in carica, ha cercato sostegno finanziario internazionale per proteggere la foresta.

La regione amazzonica si estende su un’area grande il doppio dell’India. Due terzi si trovano in Brasile, mentre altri sette paesi e un territorio condividono il restante terzo. Storicamente, i governi l’hanno vista come un’area di colonizzazione e sfruttamento, con scarso rispetto per la sostenibilità o i diritti delle sue popolazioni indigene.

Tutti i paesi presenti al vertice hanno ratificato l’Accordo sul clima di Parigi, che richiede ai firmatari di fissare obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas serra.

I membri dell’ACTO, che si riuniscono solo per la quarta volta in 45 anni di esistenza, hanno dimostrato mercoledì di non essere del tutto disponibili su questioni cruciali. La dichiarazione congiunta non includeva un impegno congiunto, già assunto da Brasile e Colombia, di ridurre a zero la deforestazione entro il 2030.