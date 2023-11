Le Nazioni Unite affermano: “Non abbiamo chiesto la luna” quando hanno chiesto un “cessate il fuoco umanitario” a Gaza

Venerdì, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, coordinatore umanitario e umanitario, ha sollecitato un “cessate il fuoco umanitario” affinché gli aiuti possano raggiungere 2,2 milioni di persone intrappolate nel conflitto israelo-palestinese a Gaza. Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari).

Il funzionario ha detto in una conferenza stampa sulla situazione a Gaza davanti all’Assemblea Generale: “Chiamatelo come volete, ma la richiesta, da un punto di vista umanitario, è semplice: fermare i combattimenti in modo che i civili possano muoversi in sicurezza”.

Il 28 ottobre, questo organismo ha approvato una risoluzione che chiede una “tregua umanitaria immediata” nel conflitto tra Israele e il movimento palestinese di Hamas.

“Questo deve essere fatto il più a lungo possibile per facilitare una risposta umanitaria senza ostacoli”, ha esortato Griffiths presentando un piano in dieci punti.

Ha lanciato un appello: “Diamo al popolo di Gaza una pausa dalle cose terribili che gli sono state imposte nelle ultime settimane”.

Hamas ha anche chiesto il “rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi” catturati durante gli attacchi “brutali e disumani” compiuti il ​​7 ottobre in Israele, che hanno provocato la morte di 1.200 persone, secondo le autorità israeliane.

Da allora, la ritorsione militare israeliana contro la Striscia di Gaza ha provocato più di 11.000 morti, la maggior parte dei quali donne e bambini, anche se i numeri potrebbero essere molto più alti poiché non sono stati aggiornati negli ultimi cinque giorni a causa di un’interruzione delle comunicazioni. Ha detto nella regione.

Tra i dieci punti richiesti dalle Nazioni Unite spiccano il flusso continuo di aiuti e più punti di accesso a Gaza, in particolare il valico di Kerem Shalom, attraverso il quale entrava il 60% delle merci prima dell’inizio delle ostilità. L’unico valico accessibile attualmente è Rafah, al confine con l’Egitto.

Allo stesso modo, ha chiesto il carburante necessario per distribuire gli aiuti umanitari e mantenere “in vita le persone”.

Altri requisiti sono la creazione di centri di distribuzione, un accesso sicuro e senza ostacoli per le organizzazioni umanitarie, il miglioramento delle comunicazioni, aree sicure per i civili, maggiori rifugi per gli sfollati e fondi per finanziare questa operazione, stimata in 1,2 miliardi di dollari.

“Non stiamo chiedendo la luna”, ha detto Griffiths, “stiamo chiedendo le misure di base necessarie per soddisfare i bisogni fondamentali dei civili e rallentare il corso di questa crisi”.

Ha avvertito che “sebbene la situazione a Gaza sia grave adesso, potrebbe peggiorare molto”.

A sua volta, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha affermato che “l’attuale proposta israeliana per la cosiddetta zona sicura è insostenibile” perché non è né “sicura né praticabile per il numero di persone che ne hanno bisogno”.

Ha osservato che “molti civili non sono in grado di rispettare le istruzioni delle forze israeliane di spostarsi altrove di fronte a un imminente bombardamento” delle aree in cui risiedono.

