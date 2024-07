Le Nazioni Unite avvertono che il conflitto in Sudan sta aggravando la crisi umanitaria nel Sud Sudan

La Commissione indica che “milioni” di sud sudanesi vivono al di sotto della soglia di povertà e conferma il “significativo impatto” del conflitto sull’economia nazionale

Madrid, 16 luglio. (Stampa europea) –

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha messo in guardia dall’impatto del conflitto in Sudan sulla crisi umanitaria nel Sud Sudan, e ha osservato che l’insicurezza alimentare sembra essere il problema principale tra i rifugiati e le comunità che li ospitano nel Paese africano.

Un’indagine dell’UNHCR condotta tra aprile e dicembre 2023 su circa 3.100 famiglie in Sud Sudan mostra che sia i rifugiati che le comunità ospitanti affrontano problemi simili che aggravano i rischi di protezione e limitano le loro possibilità di autosufficienza.

Pertanto, i risultati mostrano che coloro che sono costretti a fuggire in Sud Sudan a causa del conflitto scoppiato nell’aprile 2023 tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari di supporto rapido, arrivano tipicamente in aree rurali con risorse limitate, alti tassi di disoccupazione, infrastrutture scarse, e la mancanza di opportunità educative.

La Commissione ha indicato che il 74% delle famiglie incluse nello studio ha sofferto la fame nel mese precedente l’indagine, mentre più del 40% di loro ha assistito a una diminuzione del reddito proveniente da tutte le fonti rispetto all’anno precedente, a fronte di un aumento del afflusso di rifugiati e rimpatriati a causa della crisi. Conflitto in Sudan.

La rappresentante dell’organizzazione in Sud Sudan, Mary Helen Verney, ha affermato: “Milioni di sud sudanesi vivono al di sotto della soglia di povertà e la guerra in Sudan ha un forte impatto sull’economia del paese”, sottolineando che “in questo contesto, l’integrazione dei rifugiati è necessario.” Particolarmente complesso.

Per questo, ha spiegato, “è necessario collegare il più possibile gli aiuti umanitari ai programmi di stabilità e di sviluppo”, soprattutto alla luce delle previsioni di forti piogge e possibili alluvioni nelle prossime settimane. Negli ultimi anni, le inondazioni hanno causato gravi danni ai campi coltivati, colpendo la produzione alimentare.

“Il Sud Sudan ospita una popolazione prevalentemente giovanile”, ha affermato Verni. “Il mondo deve investire in loro e dare loro gli strumenti e le opportunità per costruire un futuro migliore”. Verni ha elogiato che “nonostante le sfide, il governo del Sud Sudan ha aperto le sue porte per garantire sicurezza a chi fugge dalla guerra”.

Tuttavia, ha sottolineato che “la scarsità di risorse può facilmente tradursi in tensioni” nel Paese africano, motivo per cui ha affermato che “sono necessari grandi investimenti a lungo termine per migliorare il benessere dei rifugiati e delle comunità che li ospitano”. .

Il Paese ospita più di 460.000 rifugiati, la maggior parte dei quali arrivano dal Sudan, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Etiopia. La maggior parte di loro risiede nel nord ed è nel paese da più di un decennio, anche se una media di 1.600 persone sono arrivate ogni giorno in Sud Sudan dallo scoppio della guerra in Sudan, compresi ex rifugiati sudsudanesi che vivevano nel paese. . Anche il conflitto.