Le Nazioni Unite chiedono aiuti di emergenza e finanziamenti per la resilienza

Con decine di milioni di persone nel mezzo di una delle peggiori crisi alimentari, sono assolutamente necessari finanziamenti mirati per gli aiuti di emergenza e la costruzione della resilienza, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) detto oggi.

Più di mezzo milione di persone in Etiopia, Madagascar, Sud Sudan e Yemen soffrono attualmente di una catastrofica insicurezza alimentare e più di 41 milioni sono sull’orlo della carestia, direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO ), Qu Dongyu, ha detto.

L’avvertimento del capo della Fao che la situazione si sta deteriorando sempre di più perché gli aiuti alimentari stanziati ed erogati sono di gran lunga inferiori ai 6,6 miliardi di dollari richiesti dalle organizzazioni umanitarie per far fronte ai bisogni più urgenti.

Ha inoltre osservato che dei fondi forniti, molto poco è stato assegnato alla fornitura di mezzi di sussistenza di emergenza, una componente chiave di qualsiasi strategia efficace di prevenzione della carestia.

Ha sottolineato che dall’annuncio del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lo scorso marzo, in base al quale è stata istituita una Task Force di alto livello sulla carestia, la FAO ha assistito più di 5,5 milioni di persone nei sei paesi classificati come ad alta priorità da quel gruppo.

Tuttavia, Donoghue ha avvertito che l’agenzia ha ricevuto meno di un quarto delle risorse necessarie per gli aiuti di emergenza a quegli stati.

La FAO ha anche espresso preoccupazione per le attuali condizioni ad Haiti, dove i mezzi di sussistenza sono minacciati dal Covid-19, dall’instabilità e dalle conseguenze del recente terremoto.

Allarmante è anche la situazione in Afghanistan, dove una persona su tre soffre di grave insicurezza alimentare, e nell’Africa orientale è minacciata per la terza stagione consecutiva dalla riduzione delle precipitazioni su raccolti e bestiame.

A questo proposito, Xu ha chiesto un urgente aumento delle misure preventive, come quella attivata lo scorso anno a causa della piaga delle locuste del deserto in Africa, che ha impedito massicce perdite di colture e bestiame di base per un valore di oltre 1,5 miliardi di dollari e ha protetto più di 36 milioni . persone.

“Dobbiamo lavorare insieme per trasformare i nostri sistemi agroalimentari in modo che siano più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili”, ha affermato il Direttore Generale della FAO.

