Le nipoti di Lady Dee, con un aspetto completamente diverso

Li vedevamo per le strade di Londra camminare insieme in stile classico e Vestiti molto similima Amelia ed Eliza Spencer hanno ciascuna il proprio modo di intendere la moda e l’hanno mostrato sul red carpet. Ieri sera sono andati entrambi a Dubai Weekend al Royal Grand Hotel Atlantis 2023 E le sorelle sono salite sul tappeto rosso, ognuna sfoggiando il proprio stile.

Amelia Spencer Ha scelto uno stile in cui predominano i toni metallici, dimostrando di non aver paura dei bagliori. La nipote di Lady Dee ha scelto un abito della collezione Pronto da indossare Autunno Inverno 2019 stilista Alberta Ferretti. Si tratta di un abito senza spalline in cui le pieghe del tessuto, dal finish metallizzato scuro, creano acqua quando la luce cade su di esso. Il design combina toni argento e bronzo ed è composto da a banda che è attaccato alla gonna del vestito da una specie di cintura d’argento con effetto intrecciato, e due foglie interruttori che rivelano la pelle di Amelia. La gonna è disegnata sulla base di pieghe che danno movimento di volume al disegno. L’assistente sociale raccoglie i suoi capelli biondi per lasciare chiara la zona della scollatura e accompagnare il design semplice aggrapparsi Nero.

Sua sorella Eliza sceglie un’opzione più luminosa, Abito giallo limone, Zimmerman (collezione Primavera-Estate 2023) con un valore di 2712 euro. È un design creato in texture steampunk con scollatura cavezza E pieno di piccole balze posizionate casualmente su tutto il vestito.

L’abito ha un taglio a metà coscia davanti, mentre dietro termina con un lungo strascico, che crea un bel contrasto tra le due parti. Aggiungi Elisa L aggrapparsi Dea Greca di Versace in fucsia E sandali con cinturini dello stesso colore firmati Michael Kors, scarpa acquistabile a 216 euro.