Le novità di oggi alla Fiera Internazionale dei Trasporti (+ foto)

L’AVANA, 5 OTTOBRE (ACN) Nuove opportunità di cooperazione economica nel settore e vantaggi di investire a Cuba sono alcune delle novità presentate oggi al Salone Internazionale dei Trasporti e della Logistica, che si svolge a Place Papexpo, questa capitale e finisce Domani.

Alla presenza di Eduardo Rodriguez Davila, Ministro dei Trasporti, organizzano un business tour a cui parteciperanno rappresentanti di aziende estere presenti nel Paese, ospiti della manifestazione, espositori, imprese statali e nuovi attori economici dell’arcipelago.

Nel business tour specializzato è stato presentato il portafoglio di progetti di investimento estero nel settore, in cui sono state considerate le opportunità di investimento nel trasporto aereo, marittimo, ferroviario e automobilistico.

Lisette Orgles Carreras, vicedirettore generale della Società cubana di aeroporti e servizi aeroportuali (ICASA), ha dichiarato in esclusiva all’agenzia di stampa cubana che stanno celebrando il loro 26° anniversario come società commerciale e stanno scommettendo su nuovi clienti alla fiera per rafforzare la loro attività come società di Cuba primi padroni di casa davanti al mondo.

Anisa Vomero, del Ports Maritime Business Group, ha spiegato di avere tre progetti nel loro portafoglio di opportunità, inclusi due cantieri navali, uno dei quali si trova nella Mariel Special Development Zone.

La possibilità che un’auto a combustione passi alla propulsione elettrica, la condivisione di studi sulla mobilità e l’esperienza di sfruttamento dei quad elettrici nell’ambiente urbano dell’Avana sono alcuni degli argomenti che verranno affrontati mercoledì in conferenze e presentazioni.