Le nuove funzionalità di Android 13 arriveranno sui cellulari meno recenti

Il nuovo strumento Il Google comunicare Gruppo di sviluppatori di software di estensione Ti permetterà di usarne alcuni Nuove funzionalità esclusive per Android 13in vecchie versioni di Android.

il frammentazione Android È un problema con cui il regime è stato alle prese sin dal suo inizio e non ha soluzione. Almeno mentre diverso produttori di telefoni cellulari Continua a usare il tuo strati Android. Qualcosa, invece, è inevitabile, perché hanno bisogno di differenziarsi l’uno dall’altro. E a proposito, guadagnano dalle app che installano sui telefoni cellulari, dalle pubblicità e così via.

uno dei problemi frammentazione AndroidCiò significa che ci sono molti telefoni cellulari che hanno molte versioni Android età, questo Nuove e utili funzionalità per l’ultimo Android può beneficiare Smartphone che non riceveranno mai questa versioneperché il produttore non li aggiorna o impiega troppo tempo per farlo.

Che cos’è l’SDK di estensione

E per affrontare parzialmente i limiti di questo sistema, Google sta già offrendo agli utenti sviluppatori chiamato strumento estensione dell’SDK. Questo programma di sviluppo consentirà Alcune funzionalità di Android 13un Android 11 e 12.

Il primo di loro, secondo Sviluppatori XDAlui selezionatore di foto Quanto a selezionatore di fotoun nuovo lavoro per Androide 13 Seleziona rapidamente e direttamente le foto da condividere. anche Protezione della privacyil nuovo modulo di Android 13, ancora in fase beta, che consentirà agli utenti di avere un migliore controllo sugli annunci che ricevono sui propri telefoni cellulari.

Google ha cercato per anni di convertire Android in sistema di unitàovvero suddiviso in blocchi come autorizzazioni dell’applicazione, lettore multimediale o gestione delle foto, che Può essere aggiornato in modo indipendente.

Fino a poco tempo fa, l’aggiornamento di uno di questi blocchi richiedeva un aggiornamento completo del sistema. Ma questo è possibile adesso Aggiorna ogni blocco individualmentesenza intaccare il resto.

Google ne ha approfittato per creare SDKchi lo permetterà Porta nuove funzionalità a partire dal Androide 13 un vecchie versioni di Android, Senza dover aggiornare l’intero sistema. È uno strumento che gli sviluppatori possono incorporare nelle loro app, per portare determinate funzionalità dal nuovo Android alle versioni precedenti delle app mobili. Non farà tutto, ma è l’inizio.