Le nuove memorie Micron UFS 4.0 con 232 strati di celle NAND 3D per smartphone superano i 4 Gb/s

Il produttore di memorie Micron ha annunciare Chip di memoria UFS 4.0 ad alte prestazioni per smartphone di fascia alta. Questi nuovi chip sono costituiti da celle di memoria NAND Flash impilate 3D a 232 strati, insieme a controller a basso consumo e firmware sviluppato dall’azienda.

Questo è il primo chipset per smartphone a utilizzare la tecnologia a 232 strati di Micron, che può raddoppiare la larghezza di banda in scrittura e aumentare la velocità di lettura del 75%. In particolare, si tratta di ricordi Tipo TLC 3D NAND Flash (celle a triplo livello).

Con tutti questi elementi insieme, le memorie UFS 4.0 di Micron con velocità superiori a 4 GB/s promettono un accesso rapido. Nello specifico, abbiamo velocità di lettura sequenziale fino a 4,3 GB/s e velocità di scrittura sequenziale di 4 GB/s, fornendo velocità tipiche degli SSD NVMe 1.4 per smartphone come quelle dei PC.

Inoltre, questi chip sono il 25% più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alla precedente generazione di memoria dell’azienda, insieme a una latenza di scrittura più veloce del 10% rispetto ai concorrenti, secondo i dati di Micron.

per adesso, Micron sta ora inviando ai produttori i suoi primi chip UFS 4.0 a 232 layer Quindi possono testarlo sui propri dispositivi, con chipset da 256 GB e 512 GB e fino a 1 TB di capacità. Durante la seconda metà del 2023, Micron inizierà a produrre questi chip su larga scala, quindi potremmo non vederli negli smartphone fino alla fine dell’anno o all’inizio del prossimo anno.

