Le nuove playlist di Halo Infinite sono ora disponibili

Abbiamo avuto un anno ricco di novità per quanto riguarda l’industria dei videogiochi e ora non ci resta che attendere le ultime settimane per entrare nel 2022, che già promette molte cose per la nuova generazione di console che stanno appena iniziando a muovere i primi passi.

Una delle ultime novità per il 2021 è stata Halo Infinite, il ritorno di Master Chief in una fantastica campagna affiancata al multiplayer. Liberi di giocare colui il quale Lui sa come piacergli Questo è stato l’ultimo picco della community di gioco per gli utenti Xbox e PC prima della fine dell’anno.

Nuove playlist e sfide sono ora disponibili in Halo Infinite

Sebbene la campagna sia stata lanciata una settimana fa, il gioco multiplayer è già in lotta dallo scorso novembre, che è stato lanciato in versione beta per celebrare il 20° anniversario della saga e il marchio Xbox.

Una delle lamentele della community è stata il lancio del multiplayer di Halo Infinite con poche modalità di gioco, nonché l’impossibilità di scegliere chiaramente cosa vogliamo giocare, qualcosa che sta cambiando da oggi, ha confermato 343 Industries dal suo account da twitter colui il quale Le playlist e le sfide multiplayer di Halo Infinite sono state aggiornate, Essere un passo avanti per continuare a migliorare questo tipo di indirizzo di servizio che durerà per molti anni.

A partire da oggi, abbiamo pubblicato nuovi aggiornamenti per # ciao infinitoMultigiocatore con aggiunte di playlist richieste dalla community, mod di sfida e una rapida occhiata HCS Evento clou del gioco! ️ https://t.co/2f2SwrJ5S0 pic.twitter.com/hGrbG0wDJL – Benvenuto benvenuto) 14 dicembre 2021

Halo Infinite ha dimostrato di avere successo, e ora resta solo da godersi appieno questo fantastico titolo mentre gli aggiornamenti vengono costantemente aggiunti.