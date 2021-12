Le nuove possibilità dell’obiettivo di realtà aumentata di Snapchat

Snap, la società madre dietro Snapchat e gli occhiali per realtà aumentata Spectacles, Ha aperto oggi la sua edizione annuale del Lens Festival, annunciando alcuni degli sviluppi che i creatori di esperienze di realtà aumentata riceveranno d’ora in poi..

Inoltre, ha mostrato una serie di dati che evidenziano il successo dell’impegno verso la realtà aumentata in Snapchat attraverso noti obiettivi per fotocamere, il cui modello è replicato da altre applicazioni, come l’app di messaggistica Viber, che ha recentemente lanciato la realtà aumentata. Obiettivi per la funzione fotocamera.



A questo proposito, Snap rileva che attualmente ci sono più di 250.000 innovatori di obiettivi AR, tra sviluppatori, marchi e partner, provenienti da più di 200 paesi e territori, che hanno creato più di 2,5 milioni di obiettivi da realtà aumentata È stato utilizzato oltre 3,5 miliardi di volte e oltre 300 creatori di contenuti hanno visto come alcuni dei loro obiettivi hanno raggiunto oltre un miliardo di visite.

studio dell’obiettivo

per me studio dell’obiettivoLa sua piattaforma per la creazione di obiettivi di realtà aumentata indica che d’ora in poi i creatori Possono aggiungere audio e musica con licenza Snapchat ai loro obiettivi.

Inoltre, Gli elementi si comporteranno in modo più realistico con forze fisiche come gravità o collisioni.

creatori Informazioni approfondite e conoscenze tecniche possono essere utilizzate per far apparire gli oggetti come se facessero parte del mondo reale.

Infine, arriva una libreria di API di dati in tempo reale in modo che gli occhiali intelligenti possano fornire dati in tempo reale, basandosi attualmente su API di partner come FTX, Alpaca, Accuweather e iTranslate.

liquefazione

In termini di monetizzazione, offrono una funzione di invito all’azione in Lens Consente ai creatori di incorporare un collegamento all’interno di Lens e la possibilità di portare gli utenti a destinazioni come un negozio di e-commerce, tra le altre funzionalità.

Gli utenti saranno in grado di supportare i loro creatori preferiti con regali attraverso le risposte alle storie.

E con Ghost, il laboratorio di ricerca di Snap, attualmente accetta nuove app. Tieni presente che gli sviluppatori e i piccoli team che desiderano esplorare le possibilità tecniche e creative potranno richiedere una sovvenzione fino a $ 150.000.

Occhiali Java

Per Spectacles, alle funzionalità di realtà aumentata verranno aggiunte esperienze nuove e avanzate come gli obiettivi connessi, che consentono a più persone di condividere lo stesso obiettivo con altri nello stesso spazio utilizzando Spectacles.

Ci sono anche trigger di posizione in modo che gli obiettivi adattino le loro prestazioni in base alla posizione in cui ti trovi e sono conosciuti dal GPS, modalità impedenza, per far funzionare gli obiettivi più a lungo quando lo schermo è spento.

