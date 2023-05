Le nuove regole dell’Academy richiedono che la rappresentanza di minoranza sia nominata per gli Academy Awards

I film nominati per il miglior film devono riflettere la “diversità della popolazione mondiale”. Richard Dreyfuss guida i critici: “Mi fa venire voglia di vomitare”.

Quell’anno ha cambiato per sempre gli Academy Awards. fatto che I 20 candidati interpreti nel 2015 erano bianchi Ha acceso una miccia di malcontento e rabbia, stimolata dai social media, che, otto anni dopo, risuona ancora a Hollywood. Il prossimo anno, l’asticella per i film che aspirano a ricevere una nomination all’Oscar per il miglior film sarà più alta che mai, segnata da quell’ossessione per la diversità e l’inclusione che da allora ha regnato nell’industria cinematografica.

Le nuove regole per l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, annunciate a settembre 2020, A partire dalla prossima versione, richiederanno il rispetto degli standard minimi di diversità Per avere diritto al più alto riconoscimento della cerimonia. Le barre dei filtri devono essere conformi a due delle quattro categorie Gruppi etnici e minoranze preferibilmente sottorappresentatiO attraverso ciò che hanno messo sullo schermo o attraverso i nostri team di produzione, pubblicità, marketing o distribuzione.

L’obiettivo è “riflettere la diversità della popolazione mondiale” in modo più efficace, a beneficio di Afroamericani, ispanici, asiatici misti, indiani d’America, arabi e isolani del Pacifico. Cioè, a chiunque tranne che ai bianchi che per anni hanno monopolizzato il ruolo di protagonista dentro e fuori dallo schermo in modo schiacciante. Ad esempio, un lungometraggio potrebbe competere per il miglior film se lo è Almeno il 30% dei personaggi proviene da gruppi sottorappresentati, comprese le donne, le minoranze, le persone LGBT o le persone con disabilità. O che la trama del film ruoti attorno a loro.

A meno di un anno dalla loro entrata in vigore, le nuove regole stanno ancora provocando vesciche in certi ambienti Hollywood. Da alcuni studi sostengono che il solo fatto di porre determinate domande sulla vita personale dei loro attori o produttori lo sia Semplicemente illegale alla questione della discriminazione in materia di lavoro. “Come facciamo a sapere chi è gay se la domanda è illegale?”ha commentato uno dei direttori giornalista hollywoodiano sconosciuto. Perché questa è un’altra cosa: nessuno vuole passare per anti-integrazionista. E ancora meno a Hollywood si è rivelato #Oscarso Bianco e il #Anche io.

Per Janet Yang, presidente della Hollywood Academy, si tratta di Trova il giusto equilibrio. Stanno cercando “regole logiche, che rendano le persone un po’ sobrie, ma non dicano loro cosa fare”.

Ma sembra chiaro che trovare quell’equilibrio sembra complicato, per quanto il silenzio sia la cosa più importante. Richard Dreyfuss, vincitore del premio Oscar nel 1977, la scorsa settimana ha criticato i cambiamenti. Dice che gli hanno fatto “voglia di vomitare”.

“Nessuno dovrebbe dirmi come artista che dovrei soccombere all’idea più nuova e più recente di cosa sia la moralità”, ha detto, oltre a rammaricarsi che Non potrei mai più interpretare un uomo di colore sullo schermo, come ha fatto Laurence Olivier. con otello nel 1965.

La verità è che ciò che la vecchia Hollywood ha mostrato sullo schermo per decenni ha avuto poco a che fare con gli attuali numeri del censimento negli Stati Uniti, dove il 40% della popolazione appartiene a una minoranza. Dal 2015 l’evoluzione è stata più che evidente anche in universi come Guerre stellaridove ora quelli che ascoltano il filmato sono neri, latini e asiatici, non solo la principessa Leia e la sua famiglia bianca.

Secondo i dati della University of Southern California (USC), il numero di candidati per “persone di colore” è aumentato dall’8% al 17% negli ultimi anni. Molto ha a che fare con questo La massiccia espansione del numero di donne, afroamericani e altre minoranze tra gli aventi diritto al voto da allora in Accademia. In effetti, ci sono già più donne nel consiglio di amministrazione della fondazione che uomini, e l’anno scorso sei dei 20 candidati nelle categorie di rappresentanza erano neri o latini. “Cerchiamo di fare tutto il possibile per livellare il campo di gioco”, conclude Yang.