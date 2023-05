Le nuove tombe puniche saranno trasferite al Cimitero di Chiclana

Aggiunge che la posizione delle tombe sarà determinata In un ampio giardino intende mantenere la disposizione originale in cui furono sepolti, “come abbiamo visto con gli archeologi sullo scavo, in modo che sia una riproduzione fedele di come furono trovati”.

Colombario romano, ultimo pezzo di cotinosa

Un colombario romano scavato lo scorso anno allo Chalet La Portania è diventato, nel settembre 2022, l’ultimo grande manufatto ad essere incorporato nel suo circuito funerario. Un’antica struttura funeraria imperiale del peso di 8.000 chilogrammi installata accanto alla cisterna romana rinvenuta nel sito archeologico di Qedir.

processo in cui ciò è stato ottenuto Rimuovere il pezzo da un blocco da esporre a livello del suolo e per dare nuova vita al complesso funerarioSarà caratterizzato da 14 slot disposti su due livelli, Solo da lei Le nicchie del livello inferiore sono integralmente conservate . L’idea principale era quella di rimuoverlo da un unico blocco piuttosto che altre proposte per scomporlo, come era stato fatto in altri interventi nel giardino, come ha spiegato a questo media. Carmen Serrano, restauratrice e autore di The Transportation Project di Gares Corporation. A tale scopo è stato messo a punto uno stampaggio utilizzando schiuma per non appesantire il pezzo, e nelle prossime due settimane si procederà alla pulizia e rifinitura dell’area.