“Le opzioni della Kings League erano molto reali.”

EMancano pochi giorni alla chiusura Il primo anno della “World of Kings League” Con tutte le competizioni e gli eventi che hai presentato. L’ultima cosa a cui abbiamo assistito è stata la cerimonia Premi Corona d’Oroma la tappa finale del 2023 avrà un protagonista Trasferimento di mercatoFunzionerà come un’unione tra il 2023 e il 2024.

Lui ‘mercato’ Era senza dubbio uno di Contenuti preferiti Per tutti Tifosi della Kings LeagueSono entrambi giocatori alla prima esperienza Bozza Come l’estate Giocatori 11 e 12. Voci, pubblicità e trasferimenti sono supportati L’hype della Kings League In quei tempi non c’erano partite.

Igor Lechnovsky, da potenziale acquisto del PIO a campione in Messico

In questo senso, una delle voci che ha scatenato più polemiche sui social è stata proprio questa Possibile acquisto di Igor Lechnovsky da parte dell’ufficio stampaVista la presenza del difensore centrale cileno Attivo in Messico, sul Tigri Molte persone credono che questo sia impossibile. Finalmente, Igor ha firmato per il Club AmericaE l’attrezzatura quella Ha vinto poche ore fa l’Apertura 2023 della Liga MX.

Lui Centrale Cilenodopo aver vinto la partita finale Tigres UANL ha parlato della firma del PIO: “Ho parlato con la famiglia quando sono stato informato di una questione Il mio futuro è nel TigriHo detto loro che non volevo davvero continuare; Sono rimasto un po’ deluso dalle personeDelle cose che succedono. Quando sono usciti Le opzioni della Kings League non erano uno scherzo, erano molto realiAvevo delle opzioni Europa, dagli Stati UnitiMa quando mancavano due giorni alla chiusura, lo fu America”.