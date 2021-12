Le origini dello Champagne? Champagne supera Big Tech e Bitcoin nel 2021

Bottiglie di champagne francese Moet & Chandon e Veuve Clicquot (Immagine: Reuters)

Se hai investito quest’anno in Champagne “Antico‘Potresti essere tentato di aprire le bottiglie desiderate Hanno sovraperformato i principali asset del mercato finanziario, dalle grandi aziende tecnologiche al Bitcoin.

Piattaforme online che ti permettono di fare trading con modelli Vintage ▾e Champagne S spiriti I più ricercati, come azioni o monete, hanno segnato un registro delle attività E movimenti di prezzo insoliti quest’anno.

dati da LiveTrade, che gestisceIndice di BordeauxTra le bevande, è emerso che lo champagne ha rappresentato 15 dei 20 maggiori aumenti di prezzo sulla piattaforma nel 2021.

ascesa led vintage 2002 da Salon le Mesnil, il cui prodotto è descritto come “Captor è come una spada da samurai”. Il suo valore è aumentato di oltre l’80% nel 2021 sia su LiveTrade che su un’altra piattaforma di vino, Liv-ex, e attualmente vende per circa £ 11.700 a bottiglia ($ 15.700).

Questo supera l’altezza in 75% di Bitcoin e quasi cinque volte il 18% rilasciato dall’indice azionario NYFANG+TM per Facebook, Amazon, Netflix, Google, Tesla e Microsoft, che ha portato i guadagni del mercato azionario globale negli ultimi tempi.

il Ha anche recitato nel film del 2006 Comtes de Champagne di Taittinger, insieme agli stabilimenti Krug 2002 e 1996, con aumenti di prezzo superiori al 70%, mentre Krug 2000, Bollinger La Grande Année 2007, Cristal Rosé 2008 e Dom Perignon P2 2002 hanno registrato incrementi del 54%-55%.

CEO di LiveTrade, Matteo O’ConnellMolti dei fattori che hanno guidato il boom del commercio del buon vino quest’anno, ha affermato, “dai bassi tassi di interesse e gli alti livelli di risparmio accumulati dai ricchi durante diversi blocchi globali, all’aumento dell’interesse per i beni materiali a fronte di forti pressioni inflazionistiche .”

Lo Champagne 50 è stato il sottoindice più performante di Liv-ex Fine Wine 1000, un aumento del 33,8% quest’anno finora.

(Con informazioni da Reuters)

Continuare a leggere: