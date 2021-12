Le parole di Jorge Sanz su Pedro Almodovar che non hanno lasciato nessuno indifferente

Pedro Almodovar è considerato uno dei migliori registi della storia del nostro paese e il ragazzo della Mancia ha una lunga storia piena di successi ed esperienze con tutti i tipi di attori e attrici. uno di loro, Jorge Sanz, è stato ospite in un nuovo programma da ‘fuori dalla mappa“, Ha aperto parlando di tanti dettagli poco conosciuti della sua vita con Alberto Chicote.

Le sue esperienze con Almodovar

Nonostante il fatto che una parte significativa degli attori e delle attrici che hanno lavorato con questo regista abbia parlato di lui con parole gentili, questo non è stato il caso di Jorge Sanz, che, sebbene non lo abbia criticato, ha riconosciuto le sue differenze con il regista. Quando è stato chiesto prima Se ha rifiutato molte carteLo stesso attore ha ammesso di aver detto no al film “Cosa ho fatto per meritarmi questo?”, uno dei più famosi Pedro Almodovar.

“È il suo film migliore, devi ammetterlo. È un genioAnche se nota che è stato “un periodo strano” e non ha voluto entrare nei dettagli sul suo rifiuto. Nonostante questa risposta, Alberto Chicote ha voluto insistere sul tema di Almodovar, e Jorge Sanz ha dichiarato di aver fatto un nuovo film con lui in seguito.carne di pioppo tremulo‘: “Una settimana dopo ero in piedi per strada. Ma mi ha pagato per l’intero film, dove ho pagato ai miei genitori una casa dove abbiamo trascorso i migliori anni della mia vita”, ricorda.

Il motivo della sua espulsione ha sorpreso gli spettatori, che l’attore stesso ha ammesso che è stato “a causa di un gilip ***” e perché non mi piace il modo in cui lavora Pedro. Pedro rompe l’attore e gli attori sono molto fragili. Ci sono un milione di modi per ordinare una tazza di caffè e poi Pedro ti rompe ed è così facile rompere un attore, perché siamo quell’idiota di merda. A parte le bandiere e poco, Gli attori che lavorano con lui finiscono le palle”, ed è stato giudicato per dare la parola nei social network.