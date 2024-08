Le parole di Lisandro Martinez dopo il confronto con Adama Traore: “L’ho mandato in palestra”

Lisandro Martinez ha parlato della sua relazione con Adama Traoré

Manchester United Ha iniziato la sua stagione in Premier League con il piede giusto: dopo la sconfitta contro il City nel Community Shield, il W.C Battere il Fulham 1-0 in agonia In Vecchio Trafford. Anche se il gol è arrivato dall’olandese Joshua Zirkzee all’87° minuto, Lisandro Martinez Era uno dei giocatori eccezionali. Dopo la partita ha raccontato i dettagli dei suoi duelli con la squadra Adama Traore.

È stato intervistato dalla rete Sky SportAll’argentino hanno fatto presente: “Lesandro, a inizio gara dovevi fare i conti con Traore da questa parte. Ha superato te e Casemiro, ma c’era una situazione. Forse dopo un minuto o due, lo capisci davvero bene. Lecha rispose: “Beh, è ​​davvero, davvero… Sì, sì, l’ho visto. L’ho mandato in palestra. No no!” Le risate sono scoppiate per la presa in giro di Martinez, che ha una corporatura più piccola dell’attaccante spagnolo, che da tempo attirava l’attenzione con la sua forza e i suoi muscoli.

Lisandro si fece subito serio e disse: “È davvero difficile giocare contro questo avversario. Ma sì, ho imparato dal primo, perché nella prima situazione mi ha ucciso. E poi l’ho ucciso io”.. Erano passati solo 15 minuti dall’inizio della partita quando Traore ha lanciato un lancio lungo per andare uno contro uno con l’argentino, che lo ha disturbato in fuga e ha vinto un rinvio vincendo una delle prime qualificazioni casalinghe della stagione.

“L’ho mandato in palestra”: la dichiarazione di Lisha Martinez contro Adama Traoré (Reuters/Molly Darlington)

Dopo un anno di continuità a causa di infortuni vari, il ritorno Lecha Per il difensore centrale è stata un’ottima notizia per l’allenatore. Erik dieci Hag. importanza macellaio È stato chiaro anche nel pareggiare i conti effettuando un taglio deciso contro un centro basso Andreas Pereira Al 73′ della partita. Il suo intervento deviando la palla in angolo ha evitato nettamente la celebrazione TraoreChe è entrato da solo sul secondo palo pronto a determinare l’attacco. Immediatamente, il portiere André Onana e il difensore Diogo Dalot si sono congratulati con lui con un abbraccio.

L’incrocio tra Lisandro e Jamie Carragher

Dopo che Lisandro giocò le sue prime partite con lo United, Jamie Carragher, storico calciatore del Liverpool e della Nazionale inglese, gli chiese quanto fosse alto: “Non è un cattivo giocatore, ma giocare a questo livello a questa altezza… Non vorrei giocare accanto a uno alto 1,75 come difensore centrale”..

L’inglese Carragher ha cambiato la sua immagine del profilo in

Allo stesso tempo, vista la qualità e l’alto livello che l’argentino ha presentato Diavoli RossiGli inglesi dovettero scusarsi pubblicamente: “Capita a qualsiasi difensore centrale che arriva in Premier League ed è alto meno di 1,80 pensi automaticamente che avrà problemi, ma non è così. Vorrei chiedere scusa ad Alessandro Martinez perché per me è stata la sorpresa della stagione“.

Ora si sono incontrati nell’intervista Sky Sport L’impressione che gli ha lasciato l’argentino è stata così buona che Carragher ha modificato la sua foto del profilo sul social network “Non sono alto, ma vincerò. Dimostrerò la mia personalità in ogni pallone e in ogni duello… dimostrerò che sono presente in campo”.dichiarò Lisandro.