Le parole esplosive di Trump sul petrolio del Venezuela approfondiscono le divergenze tra gli oppositori

Le acque sono tutt’altro che calme All’interno dell’opposizione pro-democrazia del VenezuelaDopo un po’, è diventato più turbolento Dichiarazioni strazianti dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trumpin cui ha ammesso che il suo piano era quello di sequestrare il petrolio venezuelano esercitando una politica di “massima pressione” sul regime di Nicolás Maduro tra il 2019-2020.

Quando ho lasciato (la Casa Bianca), Il Venezuela era sull’orlo del collasso. Ne avremmo preso il controllo e ci saremmo tenuti tutto quel petrolio. Ora (con il governo di Joe Biden) lo compriamo dal dittatore e lo rendiamo più ricco”, ha detto questa domenica Trump in un videomessaggio trasmesso, con grande effetto, sui social media.

Il messaggio sul Venezuela faceva parte del suo primo intervento pubblico audiovisivo Dopo essere stato accusato di reati federali relativi alla manipolazione di documenti riservati. L’intervento di Saeed si è concentrato sull’evidenziare il suo confronto con le decisioni di Joe Biden, con un focus sulle elezioni presidenziali del 2024.

Le parole di Trump, che tra il 2019 e il 2020 ha rilasciato diverse dichiarazioni contro Maduro e a sostegno del “presidente ad interim” Juan Guaido, È caduto come un secchio d’acqua fredda in vari circoli dell’opposizione venezuelanache si sta sottoponendo a una sorta di terapia intensiva senza riuscire affatto a formulare una strategia unitaria dopo lo stop “temporaneo” del giovane avversario proprio a fine 2022.

Il messaggio di Trump, rivolto al pubblico americano, si è rivelato troppo diretto per la politica in Venezuela. Il chavismo ha approfittato della situazione per dichiarare il suo rifiuto della presidenza Trump (2017-2021) perché cercava di “saccheggiare il nostro petrolio, la nostra ricchezza”.

Secondo il consulente politico Pablo Andrés Quintero, il chavismo utilizzerà le dichiarazioni di Trump per “rafforzare la sua narrativa”.

Questo messaggio dividerà alcuni nel campo dell’opposizione e potrebbe concludersi con la formazione di coesione nell’arena ufficiale, dove prevale uno stato di incertezza dopo la scomparsa dall’arena pubblica dell’uomo un tempo potente del regime, Tariq El Aissami. Numerosi gli arresti per casi di corruzione, in particolare nell’industria petrolifera e in altri settori economici strategici.

Quintero, consultato da DIARIO DE CUBA, lo ha visto I riferimenti all’opposizione democratica dovrebbero essere discussi apertamente Su cosa significhi sostenere la Casa Bianca per la causa politica all’interno del Venezuela, visto che in quel momento si era costruita una dinamica interna che faceva molto affidamento su un partito esterno, senza misurare le conseguenze della suddetta strategia.

Intanto lo conferma l’esperto americano di politica venezuelana Jeffrey Ramsey, analista dell’Atlantic Council L’interesse puramente elettorale di Trump negli Stati UnitiE questa potrebbe non essere l’ultima volta che la questione verrà sollevata, soprattutto alla luce del cambiamento che la Casa Bianca ha subito una volta che Biden è salito al potere.

Mentre era alla presidenza, Donald Trump ha difeso la sua tesi di “massima pressione” contro il regime di Maduro. Ciò includeva sanzioni contro la società statale Petróleos de Venezuela (PDVSA), velate minacce di azione militare e un ampio sostegno economico al “governo provvisorio di Guaidó”.

In nessun momento, mentre era alla Casa Bianca, l’ex presidente ha confermato che stava cercando di garantire la sicurezza energetica degli Stati Uniti attraverso il petrolio venezuelano. Ha poi affermato di sostenere la causa democratica, che ha in Guaido un riferimento in prima linea.

Nel frattempo, Biden ha scelto di allentare le sanzioni o renderle più flessibili, ha aperto un canale di comunicazione diretto con il regime di Maduro, e ha subito elogiato lo scioglimento dell’interim. Per quanto riguarda il Venezuela, la sua amministrazione ha sostenuto una politica di dialogo, che ora fa parte di una strategia che coinvolge il Canada e l’Unione Europea.

Il messaggio di Trump è arrivato alla luce della divisione degli oppositori venezuelani In questo momento per quanto riguarda le primarie, con l’obiettivo di selezionare un unico candidato dell’opposizione per le elezioni presidenziali, che gli Stati Uniti chiedono espressamente si tengano senza indugio e in modo trasparente nel 2024.

L’attenzione in questo momento sembra essere sull’assistenza tecnica che il Consiglio Elettorale Nazionale (CNE) può fornire in questo processo, che continua a suscitare preoccupazione e disapprovazione tra molti venezuelani, nonostante ci siano due figure nel suo consiglio. con l’opposizione.

L’attuale candidato con il maggior grado di favoritismi, La liberale, María Corina Machado, è una critica particolarmente feroce del CNEche si prevede che, sebbene preferito, finirà per ritirare il suo nome dal processo iniziale di registrazione della sua posizione.

Gli analisti stimano che un’altra opzione sia che Machado mostri segni di pragmatismo e vada alle primarie, con un messaggio che convinca i suoi seguaci che il Consiglio elettorale nazionale non sarà in grado di cambiare l’esito.

María Corina Machado ha già mostrato flessibilità e cambiamenti nel suo discorso. Quando Trump era in carica, ha sostenuto la politica della Casa Bianca e ha chiesto pubblicamente l’intervento degli Stati Uniti per porre fine al regime di Maduro.

All’epoca, come molte altre figure dell’opposizione venezuelana, Machado ha negato categoricamente di aver partecipato a qualsiasi processo elettorale mentre Maduro era al potere. Ma al momento sostiene di dover affrontare Maduro con i voti.