Le partite di oggi: Al Rayyan – Al Wakra, in diretta: Partita del 13° turno della Qatar Stars League, in diretta online.

Preciso. 27 Al Rayyan sfrutta il suo vantaggio sul tabellone e inizia a giocare la palla con molta pazienza per creare spazi.

Preciso. 23 La festa si ferma. Coulibaly ha un problema al ginocchio destro.

Preciso. 19 Gooooool! James Rodriguez centra su calcio d’angolo e la palla si ferma ai piedi di Khalilzad per spingerlo fuori. Ryan va di sopra.

Preciso. 15 Al-Wakra reagisce e ora costringe i leoni a ritirarsi dalle linee.

Preciso. 11 Al Rayyan cerca di controllare la palla ed è costantemente alla ricerca di James per distribuirla.

Preciso. 7 Awad ha perso una straordinaria opportunità per Al Rayyan quando si è trovato faccia a faccia con il portiere. L’ho mandato a prua.

Preciso. 6 Al-Yazidi ammonito ad Al-Wakra per un duro colpo a Omar.

Preciso. 3 Primo approccio al wakra. Shehata tenta un tiro lungo e Abdullah ha un buon controllo.

palla su!

10:23 | Le squadre fanno le loro presentazioni!

10:15 | Fine del lavoro competitivo. I giocatori sono tornati negli spogliatoi mentre ci prepariamo per il lavoro di protocollo.

10:00 | Le squadre si stanno già preparando in campo. Mancano solo pochi minuti a questo pericoloso confronto per entrambe le squadre.

Al Rayyan: Abdulla; Karami, Traor, Umar, Khalilzadeh; James Rodrguez, Al-Korbi, N’Zonzi, Awad, Hadhrami; e Hashim Alì.

Al-Wakrah: Al Khater; Ebrahim, Coulibaly, Ayash, Shurrab; Fadel, Gelson, Irfan; Shehata, Yazidi e Labirinto.

buon saluto! È arrivata la 13a giornata della Qatar Stars League. Al Rayyan arriva in un momento molto difficile e il pericolo di atterraggio è molto vicino. I piani per Laurent Blanc e James Rodriguez devono ancora emergere e Al Wakrah sta lottando per entrare nella zona di qualificazione per la competizione internazionale.