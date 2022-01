Le partite di oggi: Diretta della partita tra Manchester United e Wolverhampton: programma e dove vedere oggi in TV la partita del Round 21 della Premier League inglese

Il Manchester United riceve la visita del giocatore del Wolverhampton Rall Jimenez all’Old Trafford, in un Partita per chiudere l’attività odierna 21 di premier League Da questa stagione un duello in esso Entrambi i club hanno bisogno dei tre punti per scalare le posizioni nella classificazione.

I lupi richiedono la vittoria per conquistare Brighton e avvicinarsi, in particolare, ai Red Devils. Per fare questo, la mandria dovrà attenersi a lupo tabiji Chi è il Non sono riusciti a segnare nelle ultime cinque partite di campionato.

L’ultima volta che l’attaccante messicano ha segnato nel calcio inglese è stato il 20 novembre 2021, Tanto che ha lavorato per dargli la vittoria contro di lui West Ham (1-0).

per questa parte, Il Manchester United deve aggiungerne tre se vuole raggiungere i centri europei, Dal momento che ottenendo la vittoria raggiungerà le 34 unità, per raggiungere l’unità speciale “martelli” Sul sito che va direttamente a Campionato Europeo (Quinto posto).

quelli guidati Ralph Rangnick Dovranno aggrapparsi, come sempre, al loro uomo più importante, Cristiano Ronaldo, che qualche giorno fa ha dichiarato di non essere contento della prestazione della squadra, Quindi il duello prima lupi Sii l’ideale per mostrare un volto migliore.

Dobbiamo ricordarlo Entrambi i club hanno due partite in sospeso, a causa del rinvio di alcuni impegni a causa dei molteplici contagi da Covid-19. che sono stati presentati nelle scorse settimane in premier League, Come in altri campionati europei.

Programma e dove vedere Manchester United vs Wolves Quando comincia il gioco? | lunedì 3 gennaio

Dove è la festa? | all’Old Trafford

A che ora inizia il gioco? | 11:30 CST

Dove guardi la partita? | Puoi vederlo attraverso il segnale satellitare Sky; Già che sei al MARCA Claro, ti accompagniamo minuto per minuto dalla partita READ Premier League: riunione d'emergenza nello United per espellere Solskjaer e fare pressione su Zidane

