Le partite di oggi: Manchester United-Atlético Madrid in diretta: programma e dove vedere in TV gli ottavi di finale di UEFA Champions League.

E illui è Manchester United-Atletico Madrid Alla seconda stazione di Ottavi di finale di UEFA Champions League. Questo martedì, 15 marzo, entrambe le squadre decideranno quale club si qualificherà ai quarti di finale della competizione, in palio che si giocherà in Old Trafford Sharp alle 14:00 (ora del Messico centrale).

Raggiungi inglese e spagnolo con tag Pareggio 1-1 dopo quanto accaduto all’andata in casa del Wanda Metropolitano 23 febbraio scorso. Quel pomeriggio Joao Felix ha portato i Colchoneros in vantaggio al 7′; Ma Anthony Elanga eguaglia 80′.

Il L’Atletico cercherà di porre fine alla serie di sconfitte e di non segnare alcun gol nelle recenti trasferte in Inghilterra (Chelsea e Liverpool). Come se non bastasse, Rugeblanco ha segnato otto trasferte e ne ha subite almeno una contro squadre inglesi.

ma il diavoli Rossi Non si divertono nemmeno contro squadre spagnole. In casa, hanno vinto solo due delle ultime otto partite di Champions League Lega, con tre pareggi e tre sconfitte.

Il Lo United arriva dalla vittoria per 3-2 del Tottenham in una splendida esibizione di Cristiano Ronaldo, L’autore dei tre gol. La squadra è classificata quinta nella Premier League inglese e nell’attuale Champions League la squadra ha tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

Questi sono da Diego ‘Cholo’ Simeone arriva con cinque partite senza perdere, L’ultima vittoria per 2-1 sul Cadice. Nella Liga sono arrivati ​​quarti in classifica generale In Champions League hanno segnato due vittorie, due pareggi e tre sconfitte (erano i peggiori secondi classificati nella fase a gironi).

Manchester vs Atlético: pronostica la partita degli ottavi di finale

Il Manchester United è tra i favoriti. In Caliente MX, le probabilità di vincita dell’inglese sono +120, mentre le probabilità di vincita della Spagna sono +265. Il pronostico di Marca Claro è: Manchester United 1-0 Atletico Madrid.

Programma e come guardare in diretta la partita di Manchester United e Atletico Madrid Quando è la partita? Martedì 15 marzo 2022.

A che ora inizia il gioco? 14:00 Messico | 15:00 Colombia | 17:00 Argentina.

Dove è la festa? All’Old Trafford in Inghilterra.

Dove guardi la partita in diretta? Su TNT Sports, sull’app HBO MAX e su MARCA Claro minuto per minuto.

