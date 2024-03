Le persone con disabilità funzionali avranno spazio per giocare all'evento Winter Clash Games

La decima edizione di Winter Clash, che si terrà il 23 marzo al Pedrín Zorrilla Coliseum di San Juan, presenterà stazioni con controlli adattivi per contribuire a fornire una maggiore accessibilità agli appassionati di giochi che hanno una sorta di versatilità funzionale.

Come ha spiegato in un comunicato stampa Ricardo “Mono” Roman, produttore di First Attack e leader di Red Rooster, l’iniziativa mira alla solidarietà e all’inclusione. Con questo obiettivo, Roman ha anche annunciato che una parte del ricavato dei biglietti per gli spettatori andrà alla Società per l'Educazione e la Riabilitazione (SER) di Porto Rico.

“Siamo entusiasti che tutti i giocatori possano godersi l'esperienza senza alcuna restrizione e allo stesso tempo contribuire agli sforzi della SER a Porto Rico. Acquistando un biglietto spettatore da $ 15, $ 3 andranno a continuare il loro leggendario gameplay”, ha detto Roman. sta influenzando positivamente la qualità della vita dei suoi partecipanti.

Winter Clash 2024 sarà il primo torneo internazionale che si terrà a Porto Rico per le categorie Tekken 8.

Ci saranno anche tornei Undernight Inbirth Sys Celes e Granblue Fantasy Versus Rising e categorie come: Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Super Smash Bros, Ultimate, Dragonball FighterZ, Guilty Gear Strive, The King Of Fighter XV e Valorant.

L'attività, che comprenderà gli ambiti della realtà virtuale, dei giochi retrò, dei tornei di ballo (Dance Dance Revolution), delle dinamiche interattive e delle lotterie, comprenderà quest'anno la categoria dei tornei di carte (giochi di carte collezionabili).

I biglietti sono disponibili tramite https://boletos.prticket.com/events/en/winterclash.