Lo rivela un’operazione di un moschettone italiano Circa 5.000 persone hanno ritenuto che la chiamata fosse illegale “reddito di cittadinanza”, La mossa più controversa nei confronti dei cittadini disoccupati, e ha portato a una frode di 20 20 milioni contro lo stato.

Secondo i Carabinieri, l’iniziativa, lanciata nelle regioni meridionali di Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata, ha individuato 4.839 persone risultate non ammissibili. Nella sola Napoli c’erano 2.441 salariati irregolari, Tra loro ci sono membri della Comora.

Secondo le indagini, alcuni dei beneficiari di questa assistenza mensile erano “Ferrari, altri avevano una barca, diversi appartamenti e uno di loro aveva fino a 27 auto”.

Carabinieres riferisce che un uomo della città di Collepasso (Puglia) non ha registrato sei minori stranieri nel comune e che la sua famiglia non aveva parenti e che una coppia comprendeva parenti residenti in Germania.

A Napoli, Stella era una delle due diverse famiglie che hanno fatto domanda e hanno beneficiato del quartiere.

Un altro cittadino napoletano di 41 anni è stato arrestato durante la domanda di beneficiario di reddito. E nella stessa provincia sono stati denunciati 80 soggetti, tutti coinvolti nella criminalità organizzata, che hanno potuto incassare 852.515,91 euro attraverso dichiarazioni illegittime.

Nel corso del procedimento sono state rilevate 4.839 irregolarità, pari al 12,6% delle restrizioni, e 3.484 sono state denunciate al gip. Il 38,4% di questi ultimi è già noto alle forze dell’ordine.

Le irregolarità hanno causato una perdita di 19.112.615,72 dollari alle tesorerie statali indebitamente raccolte.

Il Reddito di Cittadinanza è una misura introdotta dal Movimento 5 Stelle nel primo governo di Giuseppe Conte. (M5S) con l’idea di creare un sussidio contro l’abbandono sociale e la povertà, ma a volte è stata messa in discussione poiché incoraggiava le frodi e la ricerca di lavoro.

Il presidente del Consiglio in carica Mario Draghi, pur sostenendo la mossa, ha modificato i parametri in modo che se il lavoro viene rifiutato una seconda volta, il beneficio dovrebbe essere sospeso.

