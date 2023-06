Le piogge provocano il caos in molte province dell’Ecuador

Secondo la Segreteria per la Gestione dei Rischi (SGR), nella Contea di Manabi, le piogge hanno provocato lo straripamento del fiume Pescadillo, provocando allagamenti nella zona bassa di Flavio Alfaro City.

La SGR ha affermato che il personale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e della Polizia Nazionale ha aiutato a evacuare i residenti colpiti dalle inondazioni.

Nel frattempo, il numero delle persone colpite dalle inondazioni nella contea di Esmeralda è salito a più di 14.000, mentre circa 840 rimangono in rifugi temporanei e quasi 1.500 persone sono state soccorse.

Finora non sono stati segnalati decessi, ma ci sono state persone con soffocamento e ipotermia che sono state curate dai soccorritori.

Molti residenti di Esmeralda hanno criticato il presidente Guillermo Lasso per la mancanza di assistenza, e molti temono una crisi sanitaria in città, dove il fango nelle strade si mescola a fognature e fosse settiche.

I vicini hanno anche avvertito che c’erano bambini nella zona che hanno iniziato a soffrire di disturbi di stomaco e allergie.

Esmeralda vive una tragedia che aumenta i problemi di povertà e precarietà.

Secondo il National Institute of Statistics and Census, il 50,2% della popolazione di quella contea è in povertà, con una persona su due che vive con meno di 2,96 dollari al giorno.

L’Istituto di meteorologia e idrologia (Inamhi) ha spiegato che le forti piogge che hanno colpito Esmeraldas non hanno nulla a che fare con il fenomeno El Niño, anche se ci sono previsioni che questo evento meteorologico, previsto per il secondo semestre, provocherà anche forti piogge.

Sebbene la US Oceanic and Atmospheric Administration abbia annunciato che il suddetto evento era iniziato, Inamhi ha chiarito che nel Paese sudamericano le conseguenze si registreranno da ottobre a novembre.

El Niño potrebbe peggiorare le prospettive, in particolare nelle città costiere, e portare a scarsità di cibo a causa della potenziale perdita del raccolto.

