Le PMI e le grandi imprese hanno un’implementazione altrettanto bassa dell’IA generativa nel loro pool di talenti

Sia le PMI che le grandi imprese hanno un livello moderato di analisi, sviluppo, implementazione e preparazione dell’intelligenza artificiale generativa in materia di talenti. Questa è una delle principali conclusioni tratte dal suo primo “AI and Talent Benchmark”. Dati NTT E ISDI.

Le 25 variabili analizzate per preparare il barometro portano alla conclusione che la dimensione delle organizzazioni non fa alcuna differenza nel loro punteggio di adozione. Pertanto, la maggior parte delle organizzazioni si sta preparando per l’eventuale comparsa dell’intelligenza artificiale sul lavoro, che potrebbe verificarsi in modo allarmante nel 2025, quando si stima che i modelli di intelligenza artificiale generativa potrebbero diventare fino a tre volte più avanzati rispetto ai modelli attuali. Tuttavia, sotto tutti gli aspetti coperti dal barometro, sembra che il grado di attuazione delle misure necessarie per realizzare l’auspicato passaggio all’intelligenza artificiale sia ancora molto basso.

In questo modo, secondo i dati raccolti nel report, sebbene la maggioranza delle organizzazioni affermi di iniziare ad essere interessata a integrare l’AI generativa nella propria cultura (il 68,1% dichiara di essere in una qualche fase di sviluppo), solo il 18,1% ha effettivamente integrarlo nel proprio modello culturale. Addirittura il 13,8% delle organizzazioni conferma di non aver ancora affrontato questo tema.

Un altro dato che riflette la situazione attuale nell’adozione dell’IA generativa tra i professionisti è che, sebbene più della metà (53,5%) delle organizzazioni intervistate confermi che gli strumenti contenenti questa tecnologia sono a disposizione dei propri dipendenti, il loro utilizzo non è universale. Oppure è accessibile solo ad una parte di essi e solo 1 su 4 lo rende disponibile all’intera forza lavoro.

A Eliseo Gonzalez Yagüe, Direttore Senior del Talento e della Trasformazione Organizzativa di NTT DATADopo questa analisi con una varietà di settori e organizzazioni di tutte le dimensioni, possiamo confermare che siamo in un momento critico per finalizzare la definizione e l’implementazione di politiche, modelli e piani relativi all’intelligenza artificiale e al talento. C’è ancora un ampio lavoro sulla comunicazione, sulla formazione e sulla gestione del cambiamento culturale attorno all’intelligenza artificiale, quindi il 2025 sarà un anno importante”, aggiunge Gonzalez Yagüy.

Da parte sua, Nacho di Penedo. Amministratore Delegato e Fondatore dell’ISDI Secondo lei “lo studio conferma che le organizzazioni soffrono di una sorta di stagnazione nell’adattarsi ai cambiamenti tecnologici. Questo fenomeno è umano e si è verificato in misura maggiore o minore in altri processi in cui si è verificata una svolta tecnologica. Ma quando parliamo di intelligenza artificiale, non è negoziabile procrastinare. Ci troviamo ancora una volta di fronte a una tecnologia straordinaria che rappresenta un cambiamento nei tempi e la sua rapida adozione sarà un fattore importante nel determinare la competitività delle aziende sul mercato.

Differenze rilevanti tra settori

Il settore automobilistico, il binomio tecnologia e scienza, sono i due settori con il più alto grado di implementazione dell’IA generativa. Questo rapporto rivela che questi due settori sono posizionati come leader nell’analisi, nello sviluppo, nell’implementazione e nella preparazione del ruolo di questa tecnologia nelle questioni legate ai talenti.

I punti di forza di questi settori, secondo gli esperti consultati in ciascun settore, sono quelli legati all’etica e alla governance legata all’IA, nonché all’employee experience nell’era IAG. Oltre a questi argomenti analizzati, il rapporto affronta varie variabili come la trasformazione del lavoro; DNA dell’intelligenza artificiale all’interno dell’azienda; Esperienza e sicurezza dei dipendenti. Nel complesso, entrambi i settori superano la media nell’utilizzo di questa tecnologia.

Questo indice è stato preparato sulla base delle risposte di più di 100 professionisti all’interno della classe dirigente di più di un centinaio di organizzazioni di tutti i settori di attività, dalle automobili, banche, istruzione e sanità al settore pubblico, tecnologia, servizi logistici e altri . Quasi la metà dei lavoratori consultati (47%) appartengono a grandi aziende con più di 500 dipendenti, il resto a organizzazioni medie e piccole, commentando il punto di partenza in cui si trovano.