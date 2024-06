Le PMI stanno migliorando la loro efficienza e riducendo i costi operativi adottando l’intelligenza artificiale

L’applicazione dell’intelligenza artificiale può risolvere problemi comuni nella vendita delle imprese digitali

In un mondo sempre più digitale, Intelligenza Artificiale (AI) È diventata una componente essenziale della trasformazione aziendale. Secondo un recente sondaggio globale condotto da McKinsey nel 2023,… Il 56% delle aziende Hanno adottato l’intelligenza artificiale in almeno una delle loro funzioni aziendali. Questo dato è importante perché riflette la velocità con cui la tecnologia si sta integrando nei vari settori.

in Perù, Commercio elettronico Ha registrato una crescita senza precedenti, in parte dovuta all’applicazione dell’intelligenza artificiale. Secondo la Camera di Commercio di Lima (CCL), il numero di acquirenti online nel paese è passato da sei a 20 milioni tra il 2019 e il 2023. Questo sorprendente aumento è in gran parte dovuto all’adozione di tecnologie avanzate che facilitano le transazioni digitali.

Payments and Merchant Market Intelligence stima che tra il 2023 e il 2026 l’e-commerce in Perù crescerà a un tasso annuo composto del 35%, raggiungendo un volume totale di 63 miliardi di dollari (circa 240 miliardi di sol). Questa previsione evidenzia il potenziale che la piattaforma digitale ha per rivoluzionare l’economia peruviana. “La crescita dell’e-commerce è un chiaro esempio di come la tecnologia possa cambiare il modo in cui interagiamo e facciamo affari”, sottolinea l’azienda.

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il servizio clienti – Freepik Credit

Nel campo del servizio al cliente, l’intelligenza artificiale ha consentito progressi significativi. Molte aziende utilizzano questo strumento attraverso WhatsApp Affari, fornendo un’esperienza più intuitiva ed efficiente per gli utenti. “L’intelligenza artificiale annuncia una nuova era della conversazione digitale, non solo per le grandi aziende, ma anche per le startup e le piccole imprese”, ha osservato David Tavor, CEO di Ya Vendió.

Tavor menziona come l’applicazione dell’intelligenza artificiale possa risolvere problemi comuni in… Vendita digitale. Tra questi spicca il miglioramento del servizio clienti, poiché l’intelligenza artificiale consente di rispondere ai messaggi in modo efficiente e continuo. “Avere l’intelligenza artificiale disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, allevia il carico operativo e ci consente di concentrare gli sforzi su compiti più strategici”, afferma.

Il commercio elettronico in Perù raggiungerà i 63 miliardi di dollari nel 2026 – Fonte: Andina

Contenuti personali in social networks È un altro ambito in cui l’intelligenza artificiale sta facendo la differenza. Gli strumenti basati su questa tecnologia possono aiutare a creare, progettare e pianificare i post, ottimizzando tempo e risorse per gli imprenditori. “Dagli annunci agli articoli di blog, l’intelligenza artificiale facilita i contenuti in modo efficiente. Questo è fondamentale per le PMI che desiderano sfruttare al meglio la propria presenza online.

Un altro grande vantaggio è il risparmio sui costi. Tradizionalmente, i dipendenti venivano incaricati di svolgere attività operative che ora possono essere gestite dall’intelligenza artificiale, riducendo gli errori e migliorando l’efficienza, spiega David Tavor. “L’uso dell’intelligenza artificiale ci consente di analizzare il numero di dipendenti necessari e ridurre i costi operativi. Questa riduzione dei costi operativi può essere vitale per le nuove imprese sul mercato.

Le PMI beneficiano di maggiori vendite grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale. -Credito: Andina

IL intelligenza artificiale Aumenta inoltre le vendite raccogliendo e analizzando i dati sui clienti e sulle interazioni di vendita. Ciò consente alle aziende di identificare opportunità per migliorare i propri risultati. Tavor aggiunge che con i venditori virtuali basati sull’intelligenza artificiale, le vendite digitali dei suoi clienti sono aumentate del 20-30% e il tempo trascorso nelle aree commerciali è diminuito del 70%. Conferma che “l’applicazione di questa tecnologia presenta grandi vantaggi, come l’aumento della produttività del 30% e la riduzione dei costi operativi del 15%”.

I benefici dell’intelligenza artificiale non si limitano alle grandi aziende; Si estende anche alle micro, piccole e medie imprese che adottano questa tecnologia nei loro modelli di business. “IL com E Piccole e medie imprese “Coloro che lo applicano nei loro modelli di business tendono ad essere più flessibili e a rispondere meglio alle opportunità del mercato”, conclude il CEO Ya Vendió.