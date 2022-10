Le prime cinque offerte su desktop / laptop per giochi e produttività negli orologi Lenovo di MediaMarkt

Fino al 24 ottobre, hai tempo per rinnovare il tuo laptop, gaming, lavoro o desktop risparmiando. Devi solo scegliere un modello tra quelli disponibili in Orologi Lenovo serie tedesca. Hai sconti interessanti, ma abbiamo selezionato alcuni dei migliori in modo da non dover cercare troppo.





Lenovo Legion 5 15ACH6H

Per coloro che desiderano un laptop potente a un prezzo più accessibile, questo Lenovo Legion 5 15ACH6H Potrebbe essere una buona scelta con larghezza corrispondente su amazonabbiamo per € 1401,6515% di sconto, equivalente a Poco meno di 247 euro È il solito 1649.

Qui si tratta di un computer con schermo IPS da 15 pollici a 165 Hz, risoluzione WQHD, tastiera completa, senza sistema operativo e dal peso di 2,4 kg, ed è dotato di processore AMD Ryzen 7 5800HÈ accompagnato da una potente scheda grafica *+RTX3070** con 8 GB di memoria dedicata, oltre a 16 GB di RAM e 1 TB di SSD con una capacità di 1 TB.







Lenovo Legion 5 Gen 6 Gaming Laptop 15,6 pollici WQHD 165Hz (AMD Ryzen 7 5800H, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3070-8GB, No OS) Blu/Nero – Tastiera QWERTY spagnola

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7

Se non abbiamo bisogno di molta potenza e abbiamo abbastanza di un modello di fascia media, possiamo scegliere Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7Quello Ora scontato a 150 eurofino al 847,45 € Dal 997.

Con esso avremo un computer con un processore Intel, con Windows 11 Standard con schermo Full HD da 15 pollici a 120 Hz. Ha il Core i5-12500H di ultima generazione, accompagnato da una scheda video NVIDIA RTX 3050 con memoria grafica da 4 GB, oltre a 16 GB di RAM, disco rigido SSD da 512 GB.







Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 7 – Laptop da gioco FHD da 15,6 pollici (Intel Core i5-12500H, 12C, 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050-4GB, Windows 11 Home) Grigio – Tastiera QWERTY spagnola

Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7

Già nelle attrezzature da lavoro, se quello che stiamo cercando è un’attrezzatura sottile e leggera, possiamo ottenerla Ultrabook Come Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7Potente, moderno e con Windows 11 incluso per 849,15 euro invece del solito 999. Sono quasi 150 euro in menoCon uno sconto del 15%.

Nel tuo caso avremo un laptop di fascia media, con uno schermo IPS da 14 pollici DCI 2KÈ dotato del processore Intel Evo Core i5-1240P di ultima generazione, con grafica Intel Iris Xe integrata, 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB.







Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7, 14″ DCI 2K, Intel Evo Core i5-1240P, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Grafica Iris Xe, Windows 11 Home

Lenovo IdeaPad 5 15ITL05

Questa può essere un’altra buona scelta per la nostra produttività Lenovo IdeaPad 5 15ITL05che ci offre una configurazione robusta, con tastiera completa, Windows 11 Home di serie e un peso di 1,66 kg ciascuno 764,15 €insieme a Uno sconto di circa 135 euro Dopo aver applicato il 15% al ​​prezzo abituale di 899 euro.

Questo modello ha un display IPS da 15 pollici con risoluzione Full HD e racchiude un processore Intel Core i7-1165G7 di precedente generazione, con grafica Intel Iris Xe integrata, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.







Lenovo IdeaPad 5 15ITL05, display Full HD da 15,6″, Intel Core i7-1165G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, grafica Iris Xe, Windows 11 Home

Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6

Terminiamo con un desktop progettato per la produttività e l’uso in ufficio Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6. Questa mid-tower ci offre una configurazione entry, basata su un processore Intel Core i3-10105 con grafica UHD Graphics 630 integrata e 8 GB di RAM o un’unità a stato solido (SSD) da 256 GB.

Viene fornito senza un sistema operativo e lo otteniamo 329 insieme a 100 euro di sconto Normalmente 429, (23%).







Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6, Intel® Core™ i3-10105, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD, UHD Graphics 630, senza sistema operativo

Altre offerte

Se fai Amazon Primehai una prova gratuita di 30 giorni (a partire da € 49,90 all’anno) per usufruire della spedizione gratuita veloce, delle offerte prioritarie, degli accessori e dei servizi come Primo videoE il Prima musica E spazio di archiviazione illimitato per le foto. Inoltre, se sei uno studente, crea Studente del Primo Ministro Costa la metà e hai una prova di 90 giorni. Puoi anche provare servizi come Kindle illimitato anche udibile.

Puoi essere sempre informato in ogni momento sulle principali offerte e novità di Xataka Selection nel nostro canale privato cavo o nei nostri profili TwitterE il Facebook e la rivista piastra frontale.

Alcuni dei collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero avvantaggiare Xataka.