Le prime foto di Elizabeth Debicki nei panni della principessa Diana in The Crown

Elisabetta Debicki suona il principessa Diana In un programma Netflix “la coronaIl ruolo che ha giocato in precedenza. Emma coreana nella serie.

Debicki è stata recentemente fotografata durante le riprese della stagione successiva.

Il 30enne è stato visto girare scene con due giovani attori che interpretavano il ruolo Il principe Harry NS principe William.

Le prime foto di Elizabeth Debicki che interpreta Lady Di

per me tempi del nordL’attrice australiana indossava un’immagine sputata di principessa Diana quando se n’è andato Ardverikie House in riva al lago Lagan.

Debeki, 30 anni, ha preso il ruolo Principessa di Volontà Nelle ultime due stagioni di la corona, per sostituire Emma Corrin nella quarta stagione. Netflix ha annunciato la decisione di selezione ad agosto 2020.

L’attrice ha dichiarato: “Lo spirito, le parole e le azioni della principessa Diana vivono nel cuore di così tanti. È un vero privilegio e un onore far parte di questa magistrale serie che mi ha catturato così tanto sin dal primo episodio”. affermazione. La nuova signora D ha partecipato a produzioni di successo e alcuni dei suoi lavori includono ruoli Il grande Gatsbye direttore notturno NS principio A partire dal Christopher Nolan.