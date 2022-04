Le prime immagini ufficiali di The Wilds 2

Amazon Prime Video ha fornito le prime immagini della Stagione 2 di The Wilds, e promette tante emozioni

Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale della tanto attesa seconda stagione prateria. Tutti gli otto episodi della serie originale saranno presentati in anteprima il 6 maggio esclusivamente su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. Il trailer esplora i più grandi pericoli delle ragazze mentre sono intrappolate sull’isola misteriosa e ci mostra che un’altra parte dell’esperienza è stata lì dall’inizio: i ragazzi.

Nella seconda parte della serie, la sopravvivenza è appesa alla bilancia per questo gruppo di adolescenti bloccate su un’isola deserta, dopo la sorprendente scoperta che quello che sta loro accadendo è un complesso esperimento sociale. Questa stagione intensifica il dramma e mantiene l’intrigo, mentre introduce più soggetti di studio, con l’ennesima isola di adolescenti, che devono anche combattere per sopravvivere sotto l’occhio vigile di chi tira le fila dei burattini dell’esperimento.

Sarah Streicher è la creatrice e produttrice esecutiva di prateria, insieme alla modella Amy Harris, al compianto Jimmy Tarcis di FanFare, e Dylan Clark e Brian Williams per Dylan Clark Productions. La serie è prodotta da Amazon Studios e ABC Signature e fa parte dei Disney Television Studios.

La seconda stagione di prateria Ti unirai a migliaia di serie e film disponibili nel catalogo di Prime Video, tra cui altre serie spagnole Amazon Original come Celebrity Bake Off Spain, LOL: If You Laugh and Lose, GEO: Beyond the Limit, Challenge: 11M e la prossima serie Untracked Speciale, così come la serie Amazon Original acclamata dalla critica e pluripremiata come Le meravigliose Mrs Maisel e Fleabag, T.om clancy jack ryan, Hunters, Boys, Homecoming, Borat’s Later Movie, Omens Good e Carnival Row, Così come i contenuti concessi in licenza.

I membri del Primo Ministro potranno vedere prateria Con l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, tablet Fire, Apple TV, console, Chromecast, Vodafone TV e tramite Primevideo.com. Nell’app Prime Video, gli utenti possono scaricare tutti gli episodi sui propri dispositivi mobili e tablet e guardarli offline ovunque senza costi aggiuntivi come parte dei vantaggi Prime, a soli € 36 all’anno; I nuovi clienti possono trovare maggiori informazioni su www.amazon.com/prime e registrarsi per una prova gratuita di 30 giorni.

Wilds sarà disponibile esclusivamente su Prime Video in più di 240 paesi e territori.