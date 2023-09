Le prime indiscrezioni sull’iPhone 16, il cellulare Apple del 2024

Il pulsante di azione dell’iPhone 15 ti consente di avviare attività e app personalizzate con un solo tocco. (macromo)

Sono passati solo pochi giorni da quando è stata fatta l’offerta iPhone15 Circolano già voci su come sarà la prossima generazione di telefoni cellulari. ManzanaChe arriverà nel 2024.

L’iPhone 16 sta appena iniziando a prendere forma, considerando che sarà un’evoluzione dei modelli Pro esistenti, come è tradizione dell’azienda con i suoi lanci. Ciò significa che queste versioni conterranno miglioramenti e sono state incluse nuove funzionalità per migliorare alcune funzioni e aggiungere alcuni elementi innovativi.

Eccoci quindi a condensare le prime indiscrezioni circolate finora su un cellulare Apple che sarà lanciato nel 2024.

Una delle novità più attese dell’iPhone 16 è l’introduzione di Pulsanti a stato solido o tattili. Questi pulsanti non saranno effettivamente pulsanti fisici, ma piuttosto pannelli che forniscono feedback tattile per imitare la sensazione dei tradizionali pulsanti meccanici. Una funzionalità che può rappresentare un enorme cambiamento nell’esperienza dell’utente.

Le voci indicano che la prossima generazione continuerà a sviluppare i modelli iPhone 15 Pro.(Reuters)

Secondo quanto riportato da MacRumors, citando l’analista tecnologico Ming-Chi Kuo, i pulsanti a stato solido erano originariamente previsti per l’iPhone 15, ma il loro lancio avrebbe potuto essere ritardato fino alla generazione successiva. Ciò aumenta la possibilità che i modelli iPhone 16 Pro dispongano di questa novità tattile.

Il feedback tattile fornirà agli utenti la sensazione di un pulsante fisico, ma con il vantaggio di una maggiore durata e forse una maggiore resistenza alla polvere e all’acqua grazie alla mancanza di spazi vuoti in cui possono penetrare particelle indesiderate.

Questa funzionalità rappresenterà un importante sviluppo nella tecnologia di riconoscimento facciale di Apple. Tuttavia, i rapporti di Bloomberg, con Mark Gurman e l’analista dell’offerta Ross Young, suggeriscono che questa innovazione potrebbe non raggiungere il mercato fino all’iPhone 17 nel 2025 o successivamente.

Gorman aveva precedentemente riferito nella sua newsletter del 2022 che A.J ID viso Ci vorranno almeno tre o quattro anni per la piena integrazione. Nonostante l’eccitazione che questa prospettiva genera, sembra che dovremo gestire le aspettative e attendere conferme ufficiali da parte di Apple.

Le voci indicano che la prossima generazione continuerà l’evoluzione dei modelli iPhone 15 Pro (Apple)

Le voci indicano che l’iPhone 16 potrebbe superare le elevate capacità della generazione recentemente annunciata, che sarà in grado di riprodurre i videogiochi sulla console in modo nativo. Il principale miglioramento atteso è l’integrazione del nuovo circuito integrato A17, Anche nella versione migliorata, una maggiore quantità di RAM.

Secondo quanto riferito, i prossimi chipset A17 e A18 utilizzeranno un nuovo metodo chiamato processo N3E di TSMC. Questa innovazione rappresenta un modo migliore di produrre chip, che potrebbe tradursi in prestazioni più veloci e fluide i phone. Anche se potrebbero esserci dei piccoli compromessi in termini di efficienza.

Inoltre, anche se i modelli Pro di iPhone 15 sono dotati di 8 GB di RAM, le voci suggeriscono che questa quantità “si estenderà” ai modelli base di iPhone 16. Questa sarà una buona notizia per i clienti che desiderano un iPhone che funzioni allo stesso modo. modo. Previsto in modo più efficiente senza dover investire in varianti più costose.

Secondo le specifiche da te pubblicate Manzanacontiene tutte e quattro le versioni per il tuo telefono Certificato IP68È uno dei numeri più alti di questo standard, che verifica la resistenza del dispositivo a varie situazioni.

Il primo numero 6 della certificazione ci dice che l’iPhone 15 è completamente resistente alla polvere. Ciò significa che può resistere ad ambienti difficili e sabbiosi senza compromettere le sue prestazioni. Quindi, se ci troviamo in un ambiente in cui le particelle di polvere rappresentano un problema, questi dispositivi possono essere tenuti al sicuro da eventuali danni.

Il secondo numero, 8, è la caratteristica più interessante in termini di resistenza all’acqua. Un dispositivo con questo livello di certificazione è in grado di sopravvivere ad un’immersione prolungata in acqua senza danni significativi. Secondo le specifiche ufficiali, questi dispositivi possono essere immersi ad una profondità massima di sei metri per un massimo di 30 minuti.