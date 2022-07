Le prime parole di Di Maria allo sbarco in Italia: “Non userò la Juventus per la Nazionale”

Di Maria posa con la maglia numero 22 che indosserà durante la sua permanenza alla Juventus (Foto: Juventus)

Uno dei migliori club rinforzati per la prossima stagione Juve. Confermata la squadra italiana Paul Pogba Ha ereditato i 10 che ha lasciato Paolo Dybala vuoto E la prima conferenza stampa questo lunedì Angelo di Maria Con nuovi colori. Durante l’anno della Coppa del Mondo, il Spaghetto Cercava un club Consenti al più alto evento calcistico di raggiungere il suo apice e continuare a competere ai massimi livelli in Europa.

Davanti ai microfoni ha parlato un po’ dei dettagli del suo sbarco in Italia. “Sono un giocatore normale, un giocatore elettrico, uno che vuole vincere a tutti i costi e non vuole perdere. Per questo la Juve ha scelto me e mi rendo conto di quanto sia importante per loro vincere. La cosa più importante sarà il lavoro. Sono al mio meglio. Nel calcio le cose cambiano velocemente e la mia intenzione era quella di tornare in Argentina, ma ora cercherò di dare il massimo alla Juve quest’anno”, ha rivelato l’uomo di Rosario.

Inoltre, Angel ha organizzato le sue priorità per la seconda metà del 2022. La mia testa è solo per la Juve, la Nazionale verrà dopo. Non userò la Juve in Nazionale, sono venuto a vincere tanti titoli. “Quando arriva il momento, l’esame diventa importante”, ha spiegato. E su questo ha aggiunto: “Il Mondiale è senza dubbio una delle cose più importanti che possono capitare a un giocatore. Ce l’ho sempre in testa, ma ora sono qui cercherò di fare del mio meglio per la Juve. Il Mondiale potrebbe essere la mia ultima volta alla Juve, non lo sappiamo: le cose cambiano velocemente, voglio godermi il momento e vedremo cosa succederà dopo il Mondiale..

Fideo esordisce sulla stampa italiana (Foto: Juventus)

D’altra parte, ha spiegato il motivo per cui i negoziati hanno richiesto più tempo del solito. Una squadra importante come la Juve, se ti segui per 40 giorni non puoi dire di no. Mi stavano aspettando e io volevo venire. Mi ci è voluto un po’ per rispondere solo per motivi familiari. Volevo che la mia famiglia fosse in pace”., Ha aggiunto. Ha ricordato le sue prime interazioni a porte chiuse: “Con Allegri ho parlato poco, non abbiamo parlato di tattica. Ora dobbiamo correre ed essere fisicamente pronti, la parte tecnica e tattica verrà dopo.

Quel confronto Gianluigi Buffon La relazione tra Maradona e Di Maria ha avuto un impatto in tutto il mondo Y Spaghetto Ha fatto il punto con le parole dello storico portiere. “Diego Diego, lo sappiamo tutti. Ho un buon rapporto con Buffon, gli ho parlato anche quando ho firmato e volevo che venisse alla Juve. Sono calmo, sono con i piedi per terra e farò del mio meglio, l’ho sempre fatto in tutte le squadre in cui ho giocato. La voglia di giocare per questa squadra e di tornare a vincere è immensa”, ha concluso.

