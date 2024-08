Le prime parole di Kiko Jiménez dopo aver chiesto un’ordinanza restrittiva contro Maite Galdiano

La tensione tra Maite Galdiano, Kiko Jiménez e Sofía Suiscon cresce nonostante i disperati tentativi compiuti dalla ragazza di Pamplona nei giorni scorsi per farsi perdonare dalla figlia e permetterle di tornare a casa. Lungi dal tirarsi indietro, l’influencer è decisa a continuare la sua vita senza la madre, e la sua ultima mossa rivela che la situazione sembra essere arrivata al punto di non ritorno. Come ha rivelato Marissa Martin Blasquez a TardeAR, “Sofia e Kiko hanno chiesto un’ordinanza restrittiva nei confronti di Maite perché la situazione è diventata schiacciante” e non si sentono sicuri a causa di alcune esperienze vissute negli ultimi giorni che li hanno fatti temere per se stessi e per la madre della presunta “regina dei reality”. Ha minacciato di fare qualcosa di folle se non l’avessero lasciata andare a casa. Oltre a questa misura di protezione, la coppia – e non solo Kiko – avrebbe intentato una causa civile e penale contro l’ex camionista per aver violato il diritto all’onore e all’immagine di sé, di cui vivono in quanto personaggi pubblici i cui redditi proviene sia dalla televisione che dalle sue collaborazioni con vari brand sui social network. Informazione che l’uomo di Jian al momento preferisce non confermare. Poco dopo che si è scoperto che aveva richiesto un’ordinanza restrittiva nei confronti della “suocera”, Kiko è uscito dalla casa di Sofia per portare a spasso il suo cane e ha spiegato che “non dirò niente, mi dispiace”. Parlerò solo in tribunale”, ha sottolineato, confermando che la sua causa contro Maite sta andando avanti e che non chiedere scusa pubblicamente gli farà riconsiderare la questione. “Rispetto molto il suo lavoro ma non interferirò in nulla, mi dispiace”, ha concluso quando le abbiamo chiesto se permettevano almeno alla navarrese di entrare in casa sua per ritirare le sue cose come aveva chiesto. , devastata da Murcia, dove da allora si è rifugiata quando Sofia lo ha espulso da casa sua.