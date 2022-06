Le prime parole di Tamara Gorou dopo le voci di una riunione con Garay

Tamara Gouraud ed Ezequiel Garay hanno una seconda possibilità in amore. La coppia, che ha annunciato la separazione all’inizio di quest’anno, si è riconciliata dopo quasi sei mesi di separazione. La donna d’affari ha recentemente pubblicato “Insieme è meglio!” sui loro social network. Musalaha è stata ampiamente celebrata da tutti i suoi fan, anche se è stata oscurata dalle voci di un presunto montaggio con la sua separazione e malattia per convincere le persone a parlare e creare contenuti online.

Informazioni che hanno rapidamente generato la reazione di Ezequiel Garay al suo profilo Instagram in cui ha pubblicato affermazione forte Dove ha negato tutte queste voci ed è uscito in difesa di sua moglie. “Penso che tutto abbia dei limiti e venga superato”, ha scritto l’ex calciatore di Real Madrid e Valencia. E a proposito della “grave depressione e disturbo d’ansia” di cui Tamara soffre da quasi due anni, l’argentino ha detto: “Sono stanco di insinuare che la mia migliore malattia è una farsa. Dovrebbe suicidarsi mentre si pente degli altri in modo da sapere che è vero? Vorrei che fosse una bugia. “

E dopo diversi giorni di assoluto silenzio, soprattutto sui social, Tamara ha voluto liberarsi di queste voci che hanno disseminato la sua relazione e la sua malattia. “Non dirò nulla. È la prima volta che non dirò nulla. Niente”, dice la donna d’affari ai giornalisti vicino a casa sua. “Mi dispiace so che è il tuo lavoro, ma non dirò proprio niente”, ha ripetuto davanti ai microfoni di “Europa Press”. Apparentemente sconvolta da tutta questa situazione, aggiunge, “è arrivato un punto in cui non dirò nulla”.

L’ira di Ezequiel Garay

L’ex calciatore che ha sempre preferito stare da parte per quanto riguarda l’esposizione mediatica della compagna, non ha potuto evitare di esprimere la sua rabbia verso tutti coloro che mettevano in dubbio la sua rottura e la successiva riconciliazione con Tamara. “Lascia che le persone vivano la loro vita. Lascia che le persone combattano, facciano o facciano parte della vita. Sono convinto che vivremo meglio”. Concludo dicendo che rispetto il lavoro e l’opinione di tutti (inclusi i media) ed è quello che ho sempre dimostrato, ma la bugia no.‘, aveva espresso.