Le principali banche cilene hanno trascorso agosto con guadagni in crescita

Le principali banche private del Paese che commerciano in borsa – Santander, Banco de Chile, Bci e Itaú – hanno pubblicato ieri i risultati preliminari alla fine di agosto. Le quattro entità finanziarie hanno riportato progressi significativi nei loro guadagni finora quest’anno.

Chill Bank È stata la società con il più alto profitto mensile, con guadagni di $ 87,3 milioni, con un aumento del 93,5% rispetto allo scorso anno. Tra gennaio e agosto, la società associata a Luksic Group e Citibank ha generato profitti cumulati di $ 560 milioni, in crescita del 41,4% rispetto al 2020.

Santander ha riferito di aver guadagnato $ 85,2 milioni di dollari durante il mese di agosto. Questo numero rappresenta un aumento del 75,1% rispetto a 12 mesi fa. La struttura ha registrato una crescita degli utili del 68,9% rispetto al 2020, raggiungendo i 616,4 milioni di dollari.

Bci ha anche registrato guadagni significativi nei suoi guadagni. La società ha registrato un utile di 51,7 milioni di dollari ad agosto, il 57,3% in più rispetto alla cifra registrata nel 2020. Finora quest’anno, la banca ha accumulato profitti di 452,1 milioni di dollari, in crescita del 75,6% rispetto allo scorso anno. Va ricordato che Bci sta rafforzando anche le operazioni statunitensi in Cile.

Itau È ancora in ritardo rispetto ai numeri rossi che aveva nel 2020. La società ha generato un profitto ad agosto di 23 milioni di dollari. Sebbene questi numeri siano blu rispetto allo scorso anno, sono il risultato più basso che la banca ha ottenuto finora quest’anno.

I buoni numeri diffusi ieri pomeriggio sono stati accolti con ottimismo dagli investitori del mercato azionario. Bci è stato uno dei titoli SP IPSA che ha guadagnato di più nella sessione, guadagnando il 2,83%. Mentre Banco de Chile e Santander sono avanzati più moderatamente, rispettivamente allo 0,66% e allo 0,40%. Itau, dal canto suo, si espande di circa l’1%.