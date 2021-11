https://mundo.sputniknews.com/20211120/las-protestas-contra-las-medidas-anti-covid-recorren-austria-e-italia-1118464767.html

Le proteste contro le misure antigovernative si stanno diffondendo in Austria e in Italia

L'Europa sta vivendo una quarta ondata di coronavirus, registrando ogni giorno il numero di nuove infezioni.

Austria – I manifestanti scendono in piazza nella capitale austriaca Vienna per protestare contro la decisione del governo di imporre il coprifuoco nazionale dal 22 novembre. Il 15 novembre, l’Austria ha introdotto un blocco sui cittadini non vaccinati. Solo coloro che sono stati vaccinati o sono sopravvissuti al COVID-19 possono entrare nelle istituzioni non essenziali; Tuttavia, le epidemie continuano ad aumentare drammaticamente, spingendo il presidente austriaco Alexander Schalenberg a sollecitare il governo a imporre queste misure a tutti i cittadini. Obbligo legale di vaccinare contro il COVID-19 dal 1 febbraio 2022. Da parte loro, gli italiani che protestano contro l’uso forzato della tessera sanitaria si riuniscono a Roma il 20 novembre per una nuova tornata di lotta. Cinque governatori italiani protestano a favore della pena detentiva per coloro che non sono stati vaccinati, come ora avviene in Austria. Dal 15 ottobre il pass verde, già obbligatorio negli spazi chiusi come mezzi pubblici e bar, ristoranti e teatri, è indispensabile per l’ingresso nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

