Le proteste precedono l’inizio della Convenzione nazionale democratica a Chicago – Escambray

Gruppi di manifestanti chiedono la fine del genocidio israeliano a Gaza. (Immagine: campana)









Mentre la città di Chicago, che sta osservando rigide misure di sicurezza, si prepara per l’inizio della Convenzione Nazionale Democratica lunedì prossimo, gruppi di manifestanti si sono riuniti in quella città americana per chiedere la fine del genocidio israeliano a Gaza.

Piuttosto, le richieste hanno una portata più ampia, poiché vi partecipano centinaia di persone provenienti da varie organizzazioni e movimenti sociali, e chiedono la stessa cosa per fermare il sostegno degli Stati Uniti a Israele. attuare una riforma globale dell’immigrazione; Fermare gli abusi della polizia come la protezione dei diritti riproduttivi e LGBT.

“Stiamo marciando per i nostri diritti e verranno migliaia di persone”, ha detto una giovane donna californiana alle telecamere di una stazione televisiva locale.

Il giorno prima le proteste si erano svolte anche per le strade di Chicago, tra Michigan Avenue e Wacker Drive. Per i partecipanti, molti programmi elettorali vengono creati per invogliare a votare e poi non si materializzano nella pratica.

Con grande copertura mediatica, lunedì sera prenderà il via la Convenzione nazionale democratica, durante la quale il vicepresidente Kamala Harris sarà ufficialmente incoronato candidato del partito per le elezioni di novembre.

L’incontro si aprirà con l’intero arsenale di quella forza politica e le sue figure di maggior spicco con un discorso dell’attuale presidente Joe Biden nel fortificato United Center, un padiglione polisportivo che può ospitare 23.500 spettatori, e si trova nella zona di ​quell’importante città dell’Illinois.

Secondo quanto si svolgeranno questi quattro giorni di conferenza, sul palco saranno presenti in qualità di relatori gli ex presidenti William Clinton e Barack Obama. L’ex candidata presidenziale Hillary Clinton e l’ex First Lady Michelle Obama.

Sono attesi anche gli interventi del leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, nonché del leader della minoranza democratica alla Camera Hakeem Jeffries e altri.

Il governatore del Minnesota Tim Walz terrà il suo discorso di accettazione alla vicepresidenza mercoledì, mentre Harris concluderà giovedì con un discorso in cui delineerà il suo piano per il futuro governo e dirà formalmente sì alla nomina a candidato presidenziale democratico.