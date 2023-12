Le ragioni che hanno spinto Jorge Fossati ad accettare di allenare la nazionale peruviana

Jorge Fossati È una delle opzioni più importanti a disposizione della nazionale peruviana come nuovo allenatore. Lo ha saputo nelle ultime ore Juan Carlos Oblitas si recherà in Uruguay per parlare direttamente con l’allenatore Gli è stato offerto un posto D.T. Là Diversi i motivi per cui l’attuale allenatore dell’Universitario direbbe sì.

Jorge Fossati, campione del campionato spagnolo 2023 con l’Universidad Deportes. AP

La prima grande differenza e la cosa più interessante sarà quella economica. È noto che la Federcalcio peruviana è una delle federazioni più pagate per i suoi tecnici a livello CONMEBOL Non ci sarà nulla che possa paragonarsi a quanto guadagna all’università. Non solo guadagnerà di più, ma lo farà anche il suo staff tecnico.

Un altro motivo è lo sport. Jorge Fossati ha allenato una sola squadra (l’Uruguay) in tutta la sua carriera e non ha mai potuto festeggiare nulla. Con Shawas Era ad un passo dalla finale del Mondiale 2006 e di certo vorrà togliersi quella spina con il Blanciroga. Inoltre ora ci sono più posti in Sud America (6,5). per lui Ha 71 anni e questa potrebbe essere una delle sue ultime possibilità di capitanare una squadra e avere la possibilità di partecipare a una Coppa del Mondo. Molto attraente per lui.

C’è anche la comodità. La gestione della squadra non esercita la stessa pressione della gestione del club. Il lavoro è diventato molte volte più silenzioso e anche questo potrebbe finire Convincilo.

per adesso, Non si sa quale sarà la risposta di Jorge Fossati, ma ci sono diversi punti che lasciano intendere che finirà positivamente. Naturalmente è necessario prima raggiungere un accordo con accademicoil club che ha Contratto fino alla fine del 2024.