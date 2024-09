Le rivali della Roja sono Italia e Canada

La Nazionale torna alle competizioni a ottobre. Tra poche settimane si ritroveranno le squadre internazionali campione del mondo. È ora di tornare al lavoro e sentirsi bene mentre la stagione attende con i Campionati Europei in Svizzera all’orizzonte.

La RFEF ha confermato le due amichevoli che giocherà la squadra del Montse Dome. Prima affronteranno il Canada ad Almendralejo venerdì 25 ottobre, prima di affrontare l’Italia al Romeo Mendi di Vicenza martedì 29 ottobre. Gli spagnoli si affronteranno nuovamente con gli Azzurri, con i quali avevano subito una grande delusione a Pontevedra.

La Spagna ha giocato la sua ultima partita alle Olimpiadi in agosto. Ha dovuto lasciare le storiche Olimpiadi con l’amaro in bocca perché ha perso contro la Germania e ha perso una medaglia.

Ora inizia una nuova stagione per La Roja contro Canada e Italia, due contendenti alla Coppa del Mondo, la Spagna sta cercando di avanzare al livello più alto possibile. La squadra nazionale è la campionessa in carica della World e della Nations League. Tuttavia, la campagna voleva raggiungere per la prima volta il traguardo della conquista dell’Europa. Inizia la sfida contro canadesi e italiani.

Seguimi Canale Diario AS su WhatsAppPuoi trovare tutto lo sport in un unico posto: l’attualità del giorno, l’agenda con le ultime notizie sugli eventi sportivi più importanti, le migliori foto, l’opinione dei migliori marchi AS, resoconti, video e, occasionalmente, un po’ di umorismo .