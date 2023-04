Le schede grafiche più potenti ora al miglior prezzo disponibile

Solo un anno fa, A.J Scheda grafica Il costo del premio assicurativo supera i 3.000 euro. E questo è se lo trovi in ​​magazzino. Ora puoi ottenerlo per meno della metà. Vediamo quali file Le schede grafiche più potenti per il 2022 e il 2023con uno sconto.

L’aumento della domanda della pandemia e il boom delle criptovalute che schiacciano le azioni hanno lasciato gli utenti di PC senza la possibilità di acquistare schede grafiche per giochi, a meno che non paghino il triplo del loro prezzo alla mafia speculativa.

Fortunatamente, la pandemia è alle nostre spalle e il boom delle criptovalute è stato contenuto. Il crollo dell’Ethereum Meltdown e i divieti di mining in Cina e in altri paesi hanno posto fine alla massiccia domanda di criptovaluta schede grafiche. Finalmente abbiamo modelli potenti in magazzinoe con tariffe scontate.

Diamo un’occhiata a Le schede grafiche più potenti sul mercato nel 2023per vedere di quanto scenderà il prezzo.

Possono farlo con i giochi più impegnativi Risoluzione 4Kcon ray tracing o Tracciamento dei raggi E 60 o 120 fps. Nel caso delle schede NVIDIA, puoi utilizzare tecnologie rivoluzionarie come il filtro AI DLSS 3, che raddoppia gli FPS senza ridurre la qualità grafica.

Si prega di notare che queste carte richiedono Connettività PCIe 4.0e un computer potente approfittare di. È molto alto, quindi è necessario utilizzare una grande torre.

Le schede grafiche 2023 più potenti sono scontate

MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X OC

L’RTX 4090 è una scheda Il più potente sul mercato, Ora. Gioco garantito 4K con ray tracing e 60 fpsSì, in tutti i giochi.

A seconda del marchio, si differenziano per la velocità di overclock, il sistema di raffreddamento e il programma per modificare le impostazioni o attivare diverse modalità di utilizzo.

M: Sì È uno dei marchi più popolari. la tua linea Ventus Ora con 9% di sconto In PcComponentes, è uno dei modelli più convenienti.

MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X OC è una carta fuori Overclock dalla fabbricaCioè, viene già fornito con velocità variabili per fornire più potenza. con Tre ventole e sistema di raffreddamento TORX 4.0per dare il meglio di te.

lui ha Velocità di 2.565 megaorez con 24 GB di memoria video GDDR6X E supporto per risoluzioni fino a 8K a 60Hz.

Ha le misure 322 x 136 x 62 mmÈ richiesto il contatto Slot PCIe 4.0e uno Alimentatore da 850 watt. Il suo prezzo è di circa 1800 euro.

Gigabyte Radeon RX 7900 XTX

carte AMD Radeon Vanno testa a testa con NVIDIA, soggetti ad alcune limitazioni. Questa generazione è la stessa tecnologia che possiamo trovare nelle console Xbox Series X e PlayStation 5.

la carta RX 7900 XTX Fornisce valutazione delle prestazioni Tra RTX 4080 e RTX 4090, senza utilizzare il ray tracing o ray-tracing. Se vuoi utilizzare questa tecnologia, è meglio acquistare una scheda NVIDIA, perché è Radeon Le prestazioni con il ray tracing calano molto.

caratteristica RX 7900 XTX è che mantiene 24 GB di memoria GDDR6e che il suo prezzo è più economico rispetto alle sue controparti NVIDIA di circa 1160 euro.

Questo modello GIGABYTE utilizza il sistema di raffreddamento WINDFORCE e ce l’hanno Illuminazione RGB. Fornisce due porte HDMI 2.1 e altre due porte DisplayPort: 2.1.

Richiede Alimentatore da 850 W e PCIe 4.0. Le sue dimensioni sono 331 x 50 x 138 mm.

PNY GeForce RTX 4080 XLR8 Gaming Vertuo EPIC-X

Questa scheda PNY contiene 20% di sconto… inimmaginabile solo pochi mesi fa! È l’RTX 4080 più economico che abbiamo trovato su PcComponentes. Il suo prezzo è di 1299 euro.

È un modello standard. non overcloccato. Mantiene le specifiche originali NVIDIA. Lui Carta di alta qualità Trasferisce facilmente i giochi più difficili, anche con ray tracing.

Ha un design a tripla ventola, una velocità massima di 2510 MHz e 16 GB di memoria GDDR6X. Supporta la risoluzione 8K a 60Hz.

Ha una porta HDMI 2.1 e tre porte DisplayPort 1.4. Richiede Connettività PCIe 4.0 e alimentatore da 750 W. Le misure sono 331,8 x 136,8 x 71,1 mm.

Zaffiro Impulso AMD Radeon RX 7900 XT

Come il fratello maggiore, offre l’architettura RDNA 3 della Radeon RX 7900 XT Prestazioni eccellenti senza ray tracing. all’altezza RTX 4080ma ad un prezzo inferiore di 1.072 euro e il resto Più memoria video. D’altra parte, con il ray tracing attivato, le prestazioni sono inferiori a quelle dell’RTX 4080.

Ha velocità fino a 2450 MHz 20 GB di memoria GDDR6. Integra due porte HDMI 2.1 e due porte DisplayPort 2.1.

Hai bisogno di una scheda madre con connettore PCIe 4.0 e Alimentatore da 800 watt. Le sue dimensioni sono 313 x 133,75 x 52,67 mm.

Inno3D GeForce RTX 4070 Ti X3

Volevamo completare l’elenco con l’RTX 3090, ma risulta essere più costoso dell’RTX 4070 Ti lanciato di recente e anche meno potente. Quindi ci resta la nuova generazione, che aggiunge più rimisurazioni da parte dell’IA, DLSS3.

Questo modello Inno3D GeForce RTX 4070 Ti X3 lui ha 12% di sconto E rimane a 899 euro.

È raffreddato da pale a tripla ventola da 88 mm, per un raffreddamento ottimale. La velocità della scheda è fino a 2610 MHz con 12 GB di memoria GDDR6X. Integra una porta HDMI 2.1 e 3 porte DisplayPort 1.4a.

Richiede Slot PCIe 4.0e uno Alimentatore da 700 watt. Le sue dimensioni sono 297 x 118 x 42 mm.