Le sei grandi notizie del mattino che dovresti sapere

Rivedi il consiglio migliore per questo venerdì mattina, 18 novembre

Jaya e Baldi, gli eroi di questa mattina

Rivedi le informazioni mattutine più importanti per la giornata venerdì 18 novembre. Prima brutta notizia per Luis Enrique e la nazionale spagnola. Ghia ha lasciato il Focus a Doha a causa di un infortunio alla caviglia. Balde è stato scelto da Lucho per sostituire il giocatore del Valencia.

Bucket, convocato ai Mondiali!

Alejandro Balde sostituirà Jose Luis Gaia ai Mondiali in Qatar Sta per iniziare. Dopo che il capitano del Valencia si è infortunato e dopo che Luis Enrique ha dubitato se aspettare il suo recupero o trovare un altro terzino sinistro, lo staff tecnico ha scelto la seconda opzione.

Figli di Luis Enrique

Sette giocatori sotto i 21 anni Sono stati convocati dall’allenatore per giocare la Coppa del Mondo Qatar 2022. Molti di loro sono indiscutibili per gli asturiani, mentre altri gli danno ragioni per aumentare la sua presenza in squadra.

Leo Messi raggiunge la Coppa del Mondo a un ritmo record

L’Argentina arriva come un tuono in Qatar. Non si era mai sentito così forte, grazie alla sua serie di vittorie, la più lunga di tutta la sua storia. Gli uomini di Lionel Scaloni hanno esteso il loro record di imbattibilità impressionante a 36 partite.

Leicester cercherà di proteggere Tillman dagli interessi di Barcellona e Madrid

Il contratto del centrocampista belga scade il 30 giugno e il suo futuro è ancora nell’aria. Le Volpi sperano di poter espandere la loro relazione O ottenere la conversione a gennaio.

Maglia in piquet, il nuovo monumento del Museo di Barcellona

Gerrard Pique Il Museo dell’FC Barcelona ha regalato la maglia che ha giocato nella sua ultima partita da giocatore del Barcellona allo Spotify Camp Nou.

Una proposta del Qatar a Frenkie de Jong ha a che fare con il Primo Ministro

Un cittadino del Qatar ha fatto una strana richiesta a Franky Dejongil giocatore dell’FC Barcelona che ha attirato l’interesse di uno dei grandi della Premier League inglese.